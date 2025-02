Diferentes gremios de transporte público anunciaron un paro para este jueves 6 de febrero por el incremento de extorsiones y sicariato en el país y convocaron también a marchas para exigir a las autoridades 'mano dura' para los que estén detrás de ello.

Ante ello, algunas instituciones privadas también comunicaron la suspensión de sus actividades presenciales para evitar inconvenientes. Sin embargo, surge la interrogante sobre si habrá feriado, día no laborable o se realizará teletrabajo obligatorio.

¿Habrá teletrabajo y día no laborable este jueves 6 de febrero por el paro de transportistas?

Este jueves 6 de febrero no está registrado como día no laborable o feriado en el calendario oficial. El paro de transportistas convocado para mañana tampoco ha sido motivo para que el gobierno de Dina Boluarte anuncie que sus entidades del Estado suspenderán sus labores. Esto significa que no se ha decretado un asueto nacional para ese día, por lo que los trabajadores no se beneficiarán de un día libre​.

Respecto al teletrabajo, algunas instituciones privadas, como la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico, han emitido comunicados anunciando que sus labores se realizarán de forma remota para evitar exponer a sus trabajadores.

¿Qué dijo el ministro de Trabajo sobre el paro de transportistas?

El titular de la cartera de Trabajo instó a todos los peruanos a no unirse al paro convocado para este jueves 6 de febrero. Asimismo, pidió que se labore con normalidad.

“Mi invocación a todos los trabajadores es no al paro. El Perú lo que menos necesita es paralizar la producción. Necesitamos cohesionarnos, estar unidos, trabajadores, empleadores, Gobierno y también todos los actores sociales, políticos, para también ver en conjunto cómo ganamos los mercados internacionales. Ahora todos estamos peleando por la inversión”, declaró Maurate ante la prensa.