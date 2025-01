Liz Ramos, una joven administradora de 25 años, se encuentra en estado crítico tras ser víctima de un violento ataque de presuntos sicarios en el distrito de Ate Vitarte frente al concurrido centro comercial Real Plaza Puruchuco. Las recientes investigaciones policiales dieron un giro inesperado al caso, pues el móvil del incidente sería un intento de feminicidio.

El incidente ocurrió a plena luz del día del pasado martes 21 de enero, donde dos individuos a bordo de una motocicleta dispararon 15 veces contra la camioneta de Liz dejándola gravemente herida. Ella se encuentra luchando por su vida mientras sus familiares esperan que las autoridades den con el paradero de los implicados en este brutal ataque.

Ataque contra joven administradora sería un intento de feminicidio

Tras lo sucedido, la madre de la joven se presentó en el hospital, donde comunicó que el diagnóstico de su hija es reservado y que se encuentra en la unidad de Trauma Shock, según información del municipio de Ate en aquel momento. En el lugar del incidente, se encontraron cinco casquillos de bala en la pista, próximos al semáforo. En tanto, las investigaciones policiales tomaron un giro inesperado tras conocerse la versión de uno de los testigos del incidente.

"Si no eres mía, no será de nadie", fue lo que contó un testigo en la zona a los efectivos policiales. Por tal motivo, las autoridades no descartan que lo ocurrido sea un intento de feminicidio contra la joven, identificada como Liz Betzabet Ramos Quispe. En tanto, los familiares de la joven esperan respuestas y que este crimen no quede impune. "En ese instante, mi pensamiento no era más que en ella. Le pedía que respire", comentó la madre de la víctima cuando recibió la llamada de su hija momentos después del ataque.

Familiares exigen justicia a las autoridades

Se conoció que Liz Ramos fue trasladada de emergencia al hospital más cercano por un familiar que, por casualidad, transitaba cerca del incidente. Actualmente, ella está luchando por su vida tras ser herida de gravedad por dos sujetos aún no identificados. "¿Qué hizo mi niña para que le hagan tanto daño, tanta maldad contra ella? Eso es lo que me pregunto ¿Por qué?", sostuvo Doña Mercedes, madre de la víctima. Los familiares de Liz la recuerdan como una mujer trabajadora y llena de sueños.

"Siempre vemos que pasan noticias. Nunca hemos pensado que pasaríamos esto en la familia. Nos llegó y tenemos que afrontar. Solamente pido que las autoridades no dejen como si fuera un caso más", sostuvo otro de los familiares de la víctima. En tanto, la Policía Nacional tiene el celular de la víctima a fin de determinar quién podría ser el responsable del brutal ataque ocurrido el pasado 21 de enero. En tanto, los allegados a Liz esperan obtener respuestas y que se haga justicia tras el incidente.