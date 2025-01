En la madrugada del domingo 26 de enero, un presunto extorsionador detonó un artefacto explosivo en el vehículo de Pedro Angulo, un empresario destacado y excandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho. La víctima, quien ha sido objeto de amenazas extorsivas en ocasiones anteriores, espera que las autoridades puedan identificar al implicado en este incidente, ya que las cámaras de seguridad captaron el preciso instante de la explosión.

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:15 de la madrugada, las cámaras de seguridad captaron el momento en que un individuo se acercó a la residencia de Angulo, propietario de la corporación "El Padrino", y colocó el artefacto explosivo bajo su automóvil. Posteriormente, el delincuente, que llevaba una gorra blanca, se dio a la fuga por el pasaje El Pedregal, donde lo esperaba su cómplice a bordo de una motocicleta en la urbanización San Carlos.

Cámaras de seguridad captan el momento de la explosión y huida del delincuente

La explosión tuvo lugar en la madrugada de este domingo 26 de enero en el pasaje El Pedregal, en el distrito de San Juan de Lurigancho, donde un individuo se acercó al vehículo del empresario Pedro Angulo y colocó un cartucho de dinamita encendida debajo de la unidad. Tras ejecutar su plan, el agresor huyó de la escena hacia la esquina de la cuadra para huir en compañía de su cómplice.

Las cámaras de seguridad del área registraron el momento del atentado, revelando al sospechoso con una gorra blanca y un paquete en una bolsa. La explosión resonó a varios metros a la redonda, generando pánico entre los vecinos, quienes, alarmados, salieron de sus hogares, algunos aún en pijama, ante la inesperada situación. "Escuchamos un sonido muy fuerte, parecía una bomba. Pensamos que había chocado un carro", comentó uno de los vecinos de la zona.

Empresario presentó más de 30 denuncias por extorsión

El dueño de la Corporación El Padrino informó que no es la primera vez que sufre un ataque. A lo largo de los años, ha enfrentado más de treinta denuncias por extorsión, y varios de sus establecimientos han sido blanco de ataques con explosivos. "He recibido varias llamadas de números desconocidos, pero por seguridad no he contestado. No queremos caer nuevamente en manos de extorsionadores", señaló el empresario, quien espera la pronto intervención de las autoridades.

En ese sentido, el también excandidato a la alcaldía de San Juan de Lurigancho expresó su frustración ante la falta de acción del gobierno frente a la creciente ola delincuencial que no solo afecta a los ciudadanos de Lima, sino a los de todo el Perú. "Tengo muchos amigos empresarios que han tenido que cerrar sus negocios. Esto nos afecta a todos", comentó. Al cierre de esta nota, la Policía Nacional no ha podido identificar a los responsables de este. Por ello, las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán cruciales para llevar a cabo las investigaciones correspondientes.

San Juan de Lurigancho sumergido en actos de violencia

Este nuevo acto de violencia ha encendido las alarmas en la comunidad, especialmente entre los pequeños empresarios, quienes denuncian ser blanco constante de extorsionadores. Según Angulo, las amenazas contra su persona y sus negocios se han intensificado en los últimos meses, afectando su tranquilidad y la de su familia.

San Juan de Lurigancho continúa siendo uno de los distritos más afectados por la delincuencia en Lima. Este incidente pone nuevamente en debate la necesidad de implementar medidas efectivas contra la extorsión y los actos de violencia, que no solo atemorizan a los vecinos, sino que también afectan gravemente la estabilidad económica de los emprendedores locales.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.