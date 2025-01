La ola de criminalidad, extorsiones y atentados mantiene a la población sumergida en el miedo. Hoy en día, comerciantes, transportistas, obreros, entre otros gremios, se han visto afectados por las amenazas y ataque de grupos de delincuentes que exigen exorbitantes sumas de dinero a fin de no atentar contra su vida o la de sus familiares. El pedido de auxilio de uno de los transportistas representa el de muchos otros, quienes al no tener apoyo de las autoridades, se encomiendan a Dios antes de salir a trabajar a fin de regresar sanos y salvos a sus hogares.

Como se sabe, los recientes reportes de Sinadef detallan que al día se registran 5 homicidios en nuestro país, lo cual refleja la preocupante situación en la que nos encontramos. Cabe resaltar que, hasta el 21 de enero se reportaron 123 asesinatos.

Transportista de Ate tras continuos atentados: "Solo confío en Dios"

Debido al reciente ataque contra la empresa de transporte interprovincial Ecosem H, la cual se une al listado de más gremios de transportistas atacados desde 2024, los trabajadores exigen a las autoridades tomar cartas en el asunto urgentemente. Ellos se sienten abandonados en medio de esta creciente ola de extorsiones que les impide trabajar con normalidad, ya que no saben qué día les podría tocar ser víctimas de un nuevo atentado.

"No hay seguridad. Uno no sabe dónde nos pueden atacar. Aquí en Huaycán más de doce buses han sido baleados. Pero nadie se preocupa, estamos abandonados. La sutran es un saludo a la bandera. Aquí debería haber alguien cuidándonos. Mis amigos también (han sido extorsionados). La semana pasada yo presencié el ataque al bus apocalipsis, ahora no sé en qué condición estará el colega. Pude ser una de las víctimas. Solo confío en Dios, el único. Con las autoridades no hay confianza. El Perú es tierra de nadie", acotó el transportista, quien estaba a punto de iniciar un nuevo viaje con su unidad.

Otros ataques en Ate: balean sauna y colegio en zona comercial de Huaycán

En la madrugada del viernes 24 de enero, el distrito de Ate fue escenario de dos ataques armados. Un establecimiento familiar dedicado a la sauna y el colegio Da Vinci fueron alcanzados por disparos en la zona de Pariachi, ubicada en la entrada de Huaycán. Las autoridades investigan los hechos para determinar las circunstancias, pues se trataría de un nuevo caso de extorsión.

Vecinos se encuentran atemorizados por atentados en Ate. Foto: composición LR/Órbita TV

Los propietarios de ambos establecimientos informaron a un medio local que no han recibido amenazas de extorsión anteriormente, aunque expresan su preocupación de que estos actos puedan interpretarse como una 'advertencia'. Estos incidentes se producen tras la culminación del estado de emergencia.

Canales de ayuda

Si has sido víctima de un robo, extorsión, estafa u otro tipo de delitos o violación de normas, la Policía Nacional del Perú cuenta con una línea telefónica para que puedas denunciar. La línea está abierta las 24 horas y está al alcance de todos. Debes marcar el 105 en tu teléfono celular para llamar a la central policial. Además, te puedes comunicar con ellos a través de WhatsApp, enviando un mensaje a los números +51 964 605 570, +51 942 479 506 y +51 943 851 156.