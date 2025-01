Shirley Villanueva Delgado (44) era la madre de familia, quien perdió la vida tras someterse a una abdominoplastia en la clínica Quinta Tristán de Arequipa, lo que ha conmocionado a sus familiares y a puesto en tela de juicio los procedimientos estéticos en nuestro país.

El lamentable suceso ocurrió en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, donde la víctima ingresó en horas de la mañana del día de la operación. A pesar de que la intervención quirúrgica se realizó según lo previsto, la paciente presentó complicaciones en el postoperatorio que llevaron a su fallecimiento horas después.

Madre de familia falleció horas después de la cirugía estética

De acuerdo con la información que manejan las autoridades policiales, la mujer llegó a la clínica Quinta Tristán alrededor de las 7:00 a.m. el día de su operación. A las 9:00 a.m. empezó su intervención quirúrgica como se había previsto inicialmente. No obstante, el problema llegó horas después durante la recuperación de la paciente.

La madre de familia se habría descompensado, lo cual ocasionó que el médico personal la trasladara al hospital Honorio Delgado Espinoza. En el recinto, la mujer ingresó al área de trauma shock alrededor de las 17:45 en donde los médico solo "certificaron su deceso". "Mi hermana entró bien a la operación, según mi sobrina, y salió muerta de acá", comentó uno de los familiares de la mujer.

Efectivos policiales ya investigan el trágico suceso

Tras el trágico evento, la clínica Quinta Tristán se encuentra bajo una intensa investigación por parte de la División de Investigación Criminal (Divincri) y el fiscal de turno. Los peritos de criminalística están realizando las diligencias necesarias para esclarecer las causas del fallecimiento y determinar si hubo negligencia por parte del personal médico.

La necropsia efectuada a la mujer evidenció una laceración de vísceras, lo que llevó a la detención de la cirujana plástica Bergie Hazel Dávila Salas, quien ahora enfrenta una investigación por homicidio culposo. Este caso ha sido asignado a la Segunda Fiscalía del Cercado de Arequipa, donde se están realizando las indagaciones pertinentes para esclarecer si existen otros involucrados en este presunto acto de negligencia médica.