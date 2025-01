Una adolescente de 15 años ha desaparecido en Carmen de la Legua, generando preocupación en su familia y la comunidad. La madre de la menor, Jessica Córdova, sospecha de un joven de 22 años que conoció a través de un popular juego en línea(Free Fire). En ese marco, la última vez que se vio a la menor fue el jueves por la noche, cuando salió de su hogar con una mochila rosada. Desde entonces, no ha habido rastro de ella.

La madre ha denunciado la situación a las autoridades, pero siente que no ha recibido el apoyo necesario para encontrar a su hija. Asimismo, la familia ha tomado medidas para buscar a la menor, incluyendo la distribución de afiches en el vecindario y la búsqueda de información sobre su paradero. La angustia de la madre es palpable, y su llamado a la comunidad es urgente.

Detalles de la desaparición

La desaparición de la adolescente ha conmocionado a la comunidad de Carmen de la Legua. Jessica Córdova, madre de la menor, relató que su hija le había confesado a su abuela que tenía un enamorado de 22 años, identificado como Luis Iván Palomino. Este joven, que posee una moto lineal negra, se ha convertido en el principal sospechoso en la investigación.

La madre ha indicado que su hija conoció a Palomino a través de Free Fire, un juego en línea que la menor solía jugar con frecuencia. "Ella siempre jugaba ese juego, y allí te puedes conectar con desconocidos”, comentó Jessica, quien teme por la seguridad de su hija.

Reacción de las autoridades

A pesar de haber presentado una denuncia en la Comisaría de Carmen de la Legua, Jessica ha expresado su frustración por la falta de acción de las autoridades. "La Policía no me ayuda en nada. Ya va a ser una semana y no hacen nada. Claro, como no son sus hijos, dejan mi caso de lado", declaró al diario La República.

Además, la madre ha señalado que no le han permitido acceder a los videos de las cámaras de seguridad de la zona, donde podría haber pistas sobre el paradero de su hija y el joven con el que se fue. Esta falta de colaboración ha intensificado la angustia de la familia.

Acciones de la familia

La familia de la menor ha estado activa en la búsqueda, pegando afiches en los alrededores de su vivienda y en mototaxis del distrito. A pesar de la desesperación, mantienen la esperanza de que la adolescente regrese sana y salva. "Hija, te pido que vuelvas por favor. Todos ya sabemos que estás con ese chico de 22 años. Comunícate, aunque sea de cualquier celular. Estoy muy preocupada por ti", expresó Jessica.

La madre ha hecho un llamado a la comunidad para que si alguien tiene información sobre el paradero de su hija, se comunique al número 997 093 868. La familia no pierde la fe en que su hija regrese a casa.

Canales de ayuda para reportar desapariciones

Si alguna persona se encuentra en una situación similar y desconoce el paradero de un familiar, se recomienda contactar a la comisaría más cercana o llamar al Departamento de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la PNP al número 431-8140, 330-7068 o 942 072 845. También se puede utilizar la línea gratuita 114.

Es importante recordar que no se debe esperar más de 24 horas para denunciar una desaparición. Para reportar, solo se requiere presentar una fotografía actualizada de la persona implicada en cualquier dependencia policial. Esta alerta no tiene costo alguno y se puede realizar en cualquier parte del país.