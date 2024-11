Sujeto es asesinado a balazos en plena vía pública del Callao frente a niños y vecinos

Un hombre fue asesinado a balazos frente a un grupo de niños que jugaban en un boulevard del distrito de Carmen de la Legua Reynoso, en el Callao. El ataque ocurrió en plena vía pública, causando pánico entre los menores y vecinos que presenciaron la escena.

El lamentable hecho ocurrió anoche, cuando Jean Paul Castellanos, de 36 años, caminaba cerca del boulevard Ica. La víctima recibió un total de siete disparos de un atacante desconocido, quien tras el ataque huyó del lugar sin dejar rastro.

Según relataron los testigos, tras ser baleada, la víctima aún daba muestras de estar con vida. Ante esta situación, fue trasladada de inmediato en un patrullero de serenazgo hacia el Hospital San José, con la esperanza de recibir atención médica. Sin embargo, pese a los esfuerzos por socorrerlo, llegó al centro de salud sin signos vitales, lo que confirmó su fallecimiento.

Vecinos reclaman falta de seguridad en la zona

Los vecinos de la zona señalaron que durante el ultimo mes se han registrado un total de tres balaceras y tiroteos, pero que ninguno registró víctimas mortales. No obstante, en esta cuarta ocasión fue asesinado este hombre frente a varias personas. Ellos reclaman que en el lugar no hace presencia la municipalidad, por lo tanto, no hay quien se encargue de brindarles seguridad.

Autoridades investigan el caso

Hasta el lugar de los hechos llegaron efectivos policiales de la comisaría de Carmen de la Legua Reynoso y peritos de criminalística, quienes estuvieron realizando las indagaciones correspondientes. Se evidenció que la zona no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que podría complicar los trabajos de investigación. En tanto, el caso se encuentra en manos de la DEPINCRI del Callao.