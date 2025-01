Cinco años después, el coronavirus sigue entre nosotros

Después de cinco años, pareciera que el virus SARS-CoV-2 ya no es de preocupación. Sin embargo, sigue entre nosotros. Los hospitales de Lima y regiones reportan un aumento de casos y muertes, lo que demuestra que no debemos bajar la guardia. Por ejemplo, en Piura, la Subregión de Salud Luciano Castillo Colonna informó sobre la muerte de una mujer de 73 años, residente en Sullana, quien presentaba comorbilidades. La paciente solo había recibido dos dosis de la vacuna contra el virus, lo que complicó su cuadro clínico.

Mientras que en Junín se reportaron 27 casos de covid-19 en los primeros 15 días del 2025 y no hay vacunas, pues en diciembre se terminó el abastecimiento, según Jhon Bastidas, de la Red de Salud Valle del Mantaro. Y en Loreto se informó que hay un aumento de positivos para coronavirus, entre un 20 y 30%.

Y a nivel nacional, en lo que va del 2025, se han registrado 465 casos confirmados, seis muertes, 55 hospitalizaciones y 4 pacientes en UCI por covid-19, según el Minsa y el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC).



Priorizar a los vulnerables



Al respecto, Alexis Holguín, presidente de la Sociedad Peruana de Enfermedades Infecciosas y Tropicales, refiere que antes se producía mayor mortalidad de hospitalizaciones, pero con la vacunación se redujo las cifras en la población en general. “Pero no hay que bajar la guardia”. Los grupos vulnerables, como adultos mayores, obesos, inmunodeprimidos, son los que siguen corriendo riesgo de enfermedad grave si no han completado sus dosis.

“¿Ahora qué sucede? Hay covid circulando, hay nuevos linajes que son como las hijas de ómicron, hemos visto un incremento de casos de leve a moderado como si fueran una gripe, malestar y cuadro grave. No se ve como antes, abarrotados (los hospitales), sí hay incremento, pero porque tenemos población vulnerable, igual pasa con la influenza que afecta a adultos mayores, obesos, gestantes y niños pequeños”, explica.

Para Holguín, se debe priorizar la vacunación de los adultos mayores y grupos vulnerables. “Se debe hacer una mayor promoción entre quienes sí o sí tienen que estar vacunados”, insiste.

Hay que precisar que hasta ahora no hay una alerta internacional de que el virus esté causando mayor compromiso o gravedad.



Y tras cinco años de declarada la pandemia, una de las cosas que se han dejado de hacer es la búsqueda de casos y la promoción de la vacunación contra el covid-19 y la influenza, sostiene el exministro de Salud Víctor Zamora.

Según cifras oficiales, la cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna contra el covid-19 supera el 90%, mientras que la tercera dosis llega al 74,88% y la cuarta dosis supera apenas el 28% a nivel nacional.

“Estamos en una época de aumento de casos de infecciones respiratorias, no solo covid-19, sino una serie de virus como la influenza, virus sincitial respiratorio, micoplasma neumónico, etc. A pesar de que hay aumento de circulación, la capacidad del Instituto Nacional de Salud y la red de laboratorios no han mejorado y no hay capacidad para diagnosticar todos los casos”, dice Zamora.

Y como ya no se hace diagnóstico a través de pruebas de campo, entonces hay un subregistro de lo verdadero que estamos enfrentando, explica el exministro.

Y este incremento de casos se da también porque este año todos los países han registrado un aumento de infecciones respiratorias agudas, en Europa y América, y los servicios de salud han tenido mayor demanda de pruebas y medicinas. “En el Perú, con seguridad, debe haber más casos de covid”, sostiene Zamora.



Alarma en China



La noticia de un virus circulando en China llamado metaneumovirus generó alarma mundial. Sin embargo, el exministro de Salud Óscar Ugarte aclara que no es un virus nuevo, se conoce desde el 2001, apareció en Europa y se mantiene como uno de los tantos que producen infecciones respiratorias agudas.

“Todo el lado norte de China, Europa y EEUU están en invierno, y es normal que haya un aumento de infecciones respiratorias, el virus que se describe en China no es nuevo , es conocido y los cuadros clínicos que se están dando en ese país son leves a moderados, por eso no se ha declarado una alerta”, anota Ugarte.

Según estudios, desde noviembre hasta las primeras semanas de enero del 2025, el virus que está circulando en el Perú es del tipo covid, variante ómicron, que predomina desde el 2021. Otro virus que circula es la influenza, y el tercer virus detectado es el sincitial respiratorio, el cual es frecuente en el Perú. “La gente debería seguir vacunándose, sobre todo los más vulnerables: niños, adultos y con comorbilidades”.

No obstante, el analista de datos Juan Carbajal señala que no se observa un crecimiento de casos en las dos primeras semanas del 2025 ni tampoco en las últimas semanas del 2024.

Crítico. Las personas que desarrollan la enfermedad son las no vacunadas o con comorbilidades.



Hay retrocesos



Y a los cinco años de la pandemia, la situación de las camas UCI no ha mejorado. Ugarte recuerda que al inicio de la emergencia había solo 600 camas UCI, luego se ampliaron a 2.500, aunque después se ha retrocedido. Se recomiendan 2,5 camas por cada 1.000 habitantes, pero en el Perú solo llegamos a 1,5 camas.

“Deberíamos tener 80.000 camas de hospitalización, y durante la pandemia se ampliaron, pero no se llegó a 50.000”, recuerda.

En cuanto a las plantas de oxígeno, se ampliaron a 450 durante la pandemia; actualmente, muchas de ellas se han dejado de usar y corren el riesgo de que se malogren. Y esto porque los hospitales prefieren contratar a empresas que les proveen oxígeno.

Al respecto, Mónica Meza García, presidenta de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva, remarca que el principal problema es que hay una oferta de camas UCI pequeña para la cantidad que se necesita.

Una de las cosas que no se han resuelto es la gestión de información de las camas UCI. “No hay una red de información de camas críticas manejada por hospitales. En la pandemia tuvimos eso, pero incompleto, solo se reportaba en pandemia cama, monitor y logística”.

Y agrega que todavía hay dificultades en lo que es insumos y medicamentos.

Otro de los problemas no resueltos es que hay una norma técnica del 2005, muy desfasada, que no les permite ampliar el número de camas UCI. En ese sentido, piden una norma técnica actualizada. “Se están construyendo hospitales con una norma desfasada en el tiempo y en infraestructura, en equipamiento, en recurso humano y en número de camas. Así no podríamos enfrentar otra pandemia”.

ENFOQUE

Juan Carlos Celis (Infectólogo)

“NO HAY PLAN DE PREPARACIÓN ANTIPANDÉMICA”

Las lecciones de la pandemia son desiguales. Hay algunos países que sí les ha permitido crecer en su preparación antipandémica y por supuesto el norte gana en eso. Por ejemplo, Europa tiene un plan y ha asignado presupuesto; en EEUU se han unido instituciones y se ha creado un centro antipandémico.

Pero en el Perú, ¿cuál ha sido nuestra ventaja? Lo único que encuentro es que se empezó a hacer laboratorios en muchas regiones y eso ha quedado, las regiones han asumido el mantenimiento. Pero eso es muy poco como país. No hay un plan de preparación antipandémica como sí lo hay en países del norte.