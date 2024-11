Gremios alistan nuevas medidas ante ola criminal

Representantes del gremio de transporte público anunciaron que tomarán nuevas medidas ante la falta de respuestas a sus demandas por parte del Gobierno y el Congreso. Según señalaron, ambos poderes han ignorado sus pedidos de derogar las leyes procrimen y no han oído el rechazo de la población a la ola de violencia e inseguridad que afecta a emprendedores de diversos sectores.

Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, lamentó la indiferencia de las autoridades a las solicitudes de los diferentes gremios, que incluyen la implementación de medidas efectivas contra la criminalidad.

Excluidos del diálogo

En diálogo con La República, señaló que, a pesar de las masivas protestas realizadas en diversas regiones del país, no han recibido una invitación formal para establecer un diálogo con el Ejecutivo. “Lo único que pide la población es seguridad y condiciones dignas para trabajar sin miedo”, expresó.

Respecto a los dirigentes que no se sumaron a su lucha, mencionó que algunos representantes decidieron alinearse con el Gobierno. “Es una tristeza que no se hayan unido a esta causa. La vida no es negociable. Muchos transportistas no se sienten representados por estos dirigentes que nos dieron la espalda”, expresó.

Gobierno quiso dividirlos

También indicó que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, intentó dividirlos y confundir a la población con falsos anuncios de que las protestas no se llevarían a cabo. Sin embargo, resaltó que estos intentos no lograron su objetivo, ya que en Lima el 75% de los transportistas paralizó sus actividades, y alrededor de 14 regiones se sumaron a esta lucha.

Asimismo, Walter Carrera, vicepresidente de la Asociación Nacional de Transportistas (Asotrani), recalcó que el paro nacional no tuvo motivaciones políticas y aseguró que fue la propia ciudadanía la que salió a protestar, cansada de promesas incumplidas y del aumento de extorsiones y asesinatos. “Ha pasado más de un mes y no vemos medidas efectivas. Los criminales siguen robando, extorsionando y asesinando con más intensidad en el país”.

La clave

Medidas. Trujillo, Arequipa, Cusco, Iquitos, Puno, Chimbote, Junín y Huancavelica respondieron masivamente al paro nacional convocado por transportistas y comerciantes. De acuerdo con Sutrán, los días 13, 14 y 15 se registraron bloqueos de carreteras.