La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) se pronunció luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) decidiera, en coordinación con Lima Airport Partners (LAP), postergar el inicio de operaciones del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para el próximo 30 de marzo de 2025.

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, señaló que dicha medida se tomó con el objetivo de "priorizar la seguridad, eficiencia y regularidad de las operaciones aéreas, en concordancia con los más altos estándares de seguridad de la aviación civil". Además, precisó que acordó establecer un periodo de pruebas para asegurar que el aeropuerto abra sin inconvenientes y garantice la seguridad de los viajeros.

El MTC determinó que el nuevo aeropuerto Jorge Chávez abra el 30 de marzo. Foto: Andina

Aeropuerto Jorge Chávez: ¿Se postergará inicio de operaciones nuevamente?

Carlos Gutiérrez, gerente de AETAI, señaló que no puede garantizar que el terminal aéreo este listo para recibir a viajeros el 30 de marzo. Asimismo, indicó que si se tiene que postergar la fecha de inauguración por un tema de seguridad, se hará. Sin embargo, tratarán de cumplir con el tiempo determinado por el MTC.

"Es un tiempo razonable. No podemos garantizarlo nosotros porque no somos quienes construimos, pero sí vamos a hacer todos los esfuerzos y es el compromiso que tenemos para llegar a esa fecha, digamos ok y que se inaugure un terminal como debe ser, ¿no?", declaró en diálogo con Canal N.

"Nuestra prioridad es llegar en debido tiempo, forma y modo a la fecha que se decida iniciar las operaciones. Si puede ser antes, maravilloso. Si por A o B motivo se tiene que postergar ese 30 de marzo por un tema de seguridad, se hará (...) Lo importante es iniciar bien", agregó.

De enero a marzo, el MTC determinó que en el aeropuerto Jorge Chávez se llevarán a cabo pruebas operacionales. Foto: Andina

MTC sobre apertura del aeropuerto Jorge Chávez

El MTC señaló que durante los primeros meses de este 2025, se llevarán a cabo pruebas operacionales integrales en el aeropuerto Jorge Chávez con el fin de identificar áreas de mejora, efectuar las correcciones necesarias y garantizar que el personal operativo estén capacitados con el nuevo flujo del terminal.

"Iniciar operaciones en un aeropuerto es un proceso complejo. Por ello, la estrategia de apertura será cuidadosamente coordinada entre LAP, la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC y la comunidad aeroportuaria. La próxima semana, en coordinación con el concesionario y todos los actores involucrados, se decidirá si el inicio de operaciones del nuevo aeropuerto se realizará en fases o de manera integral", indicó el titular del MTC.

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, señaló que el nuevo aeropuerto será inaugurado cuando se cumplan los protocolos de seguridad. "El aeropuerto solo será inaugurado cuando tengamos absoluta certeza de que todas las prácticas vinculadas a la seguridad del aeropuerto y operaciones estén al 100% certificadas", manifestó.