El tráfico en Lima ha sido uno de los principales problemas que han enfrentado los ciudadanos por años. En ese sentido, se planteó una renovación en el sistema de transporte con la implementación de la red básica de las líneas del Metro de Lima y la red ferroviaria a fin de mitigar esta problemática que aqueja a muchos conductores de la capital. No obstante, existen puntos que no se han abordado y que serían inconvenientes para la operabilidad de este nuevo sistema, teniendo en cuenta que el número de habitantes actuales se ha incrementado considerablemente.

Las obras ferroviarias que se están realizando en el Perú no estarían integradas por un plan maestro, advirtió el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Erich Villavicencio Gutiérrez. Pese a que se espera una renovación de gran parte del sistema de transporte, existen algunos puntos que se han descuidado. En ese sentido, se requiere con urgencia un plan de integración para el Metro de Lima y la red ferroviaria, pues hasta la fecha no se ha realizado, detalló el docente de Posgrado de Facultad de Ingeniería Civil de la UNI.

La falta de un plan de integración para el Metro de Lima y la red ferroviaria

Erich Villavicencio, también exfuncionario del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, explicó que en 1973 se planteó la primera red del metro para Lima, la cual contemplaba 5 líneas para una población de alrededor de 3 millones de habitantes entre Lima y Callao. Sin embargo, al día de hoy los habitantes han aumentado, lo cual amerita una renovación en el sistema vial. Sin embargo, no hay un plan de integración que unifique a todos los proyectos de transporte e trenes para los siguientes años.

Red ferroviaria no está integrada con las Líneas del Metro de Lima en su totalidad. Foto: Difusión.

"No se ha desarrollado ello, la red básica de líneas de metro no se ha actualizado. La ATU está haciendo el PMU (Plan de Movilidad Urbana para Lima y Callao). Esperemos que ese PMU termine este 2025 y plantee cuáles son esas nuevas líneas. A la fecha de hoy, no se tiene ese plan", acotó el especialista. "Siempre estamos exhortando a que se haga este plan maestro del tren de la Costa, Tumbes, Tacna y Arica. Esperemos que el PMU que está haciendo la ATU sea de ese alcance macro y micro para poder unificar esas vías, ya sea alimentadores, tranvías, las líneas del metro y de cercanías", acotó.

Asimismo, añadió: "No hay un plan de integración, un plan maestro del tren de la Costa, ni tampoco tenemos una ampliación que nos permita unificar esta red básica de Lima y Callao que, hoy con 11 millones de habitantes, ha quedado en defecto y está totalmente caduco esa red".

Red básica de líneas de metro para una población de 11 millones de habitantes

Uno de los puntos clave que se debe contemplar es la cantidad de habitantes que hay actualmente en Lima, pues existen casi 11 millones de ciudadanos. Ante ello, el exfuncionario del Ministerio de Transportes y Comunicaciones sostuvo que la red básica de trenes actual son de 6 líneas. Por ello, hizo una comparación con el país sureño Chile, en donde hay 7 líneas de metro para una población de 5 millones de habitantes.

"Hoy, nuestra red básica contempla 6 líneas y tenemos casi 11 millones de habitantes conjuntamente con el Callao ¿Qué significa esto? Que estamos en defecto con la línea de metro para una población como la que tenemos ahora", sostuvo.

Se contempla 6 líneas de metro para una población de casi 11 millones de habitantes. Foto: Andina.

MTC asegura avances en el Metro de Lima: Línea 2 con mayor evolución

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), 17 de las 21 estaciones de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao han alcanzado un avance superior al 90% en sus obras civiles, que incluyen estructuras, losas de cubierta, vestíbulos, escaleras de acceso y muros de albañilería. En la Etapa 1B, las estaciones con mayor avance son: Plaza Bolognesi (95%), Plaza Manco Cápac (97%), Cangallo (98%), 28 de julio (96%), Nicolás Ayllón (99%), Circunvalación (100%), San Juan de Dios (94%), Vista Alegre (100%), Prolongación Javier Prado (100%) y Municipalidad de Ate (100%).

Por otro lado, en la Etapa 2, las estaciones presentan los siguientes porcentajes de avance: Puerto del Callao (99%), Buenos Aires (99%), Juan Pablo II (99%), Insurgentes (93%), La Alborada (91%), Tingo María (93%) y Parque Murillo (93%). Además, la estación Óscar R. Benavides presenta un avance del 84%, mientras que la estación Elio alcanza un 87% de progreso. Por su parte, la estación Carmen de la Legua muestra un avance del 54%. Este avance significativo refleja el compromiso del MTC con la modernización del transporte en la capital.