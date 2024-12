La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es reconocida por su riguroso proceso de admisión y la calidad de su enseñanza, la cual atrae cada año a miles de estudiantes peruanos. Con 11 facultades y más de 20 carreras profesionales, la UNI se ha consolidado como un referente educativo en el país.

En su facultad también se encuentran destacados docentes nacionales y extranjeros, como el ingeniero español Manuel Castillo, quien ha sido parte de la institución durante más de nueve años. Según el docente, los estudiantes de la UNI tienen una característica distintiva: su inconformismo y su constante impulso hacia la mejora. ¿Qué experiencias han marcado la visión de este profesor sobre la actitud de los jóvenes peruanos en el ámbito académico?

¿Cómo fue la experiencia del ingeniero español Manuel Castillo en la UNI?

Manuel Castillo, ingeniero español, compartió su experiencia en el canal de YouTube de Modesto Montoya, donde relató su trayectoria de más de nueve años en la UNI. "Yo estuve en Perú 12 años, de los cuales 9 años y medio así los pasé en la UNI. Lo que siempre digo, yo soy lo que soy gracias a la UNI, gracias a Perú", expresó Castillo, quien se mostró agradecido por la oportunidad de enseñar en esta prestigiosa institución.

El ingeniero español Manuel Castillo en entrevista con el profesor Modesto Montoya. Foto: captura de pantalla/Modesto Montoya/YpuTube

¿Los alumnos de la UNI son excepcionales?

El docente español no escatimó en elogios hacia sus estudiantes, a quienes calificó como "una auténtica maravilla". Según Castillo, la curiosidad y la iniciativa son características distintivas del alumnado de la UNI. "Ese alumnado que no lo encuentras en muchos alumnos fuera, porque muchas veces cuando yo voy aquí a una clase encuentras unos que son curiosos, pero no lo encuentras tan parejo en casi todo el salón como lo encuentras en la UNI", comentó.

¿Es la UNI exigente académicamente?

Manuel Castillo también destacó la alta exigencia que los mismos estudiantes imponen a su formación. "El alumnado de la UNI es un alumnado exigente, con todo el derecho del mundo, pero muy curioso y autodidacta. Tú al alumnado UNI le das algo y él no se queda conforme con lo que le das, sino que por él mismo busca información", afirmó el ingeniero español, resaltando la capacidad de los estudiantes para ir más allá de lo que se les enseña en clase.