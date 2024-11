MML desaloja más predios en Surco por obras de la Vía Expresa Sur

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desalojó nuevos predios en Surco por estar ubicados en el trazo de la futura Vía Expresa Sur. “Liberamos cerca de 5.000 metros cuadrados, permitiendo el avance de este gran proyecto”, señaló.



Sin embargo, los afectados denunciaron que esto se hizo sin aviso previo y de manera abrupta, a las 3 de la mañana del domingo. A esa hora, la maquinaria pesada destruyó sus precarias viviendas y pertenencias.



Señalaron que la comuna de Lima no cumplió con el plazo acordado para que puedan retirarse y encontrar un nuevo lugar para vivir. Les habían dicho para el próximo lunes 18 de noviembre, pero se adelantaron.



“No tuvimos tiempo porque han venido con el tractor, las personas han estado durmiendo, un poco más y nos quitan hasta la vida. Es algo injusto porque acá hay gente que se gana la vida honradamente, que trabaja. Hay niños, hay personas de la tercera edad y están violando sus derechos. Dijeron que nos iban a dar tiempo para poder sacar las cosas, pero vinieron de la noche a la mañana a atropellar”, indicó un desalojado.



Varios de ellos no pudieron rescatar sus pertenencias. “Tengo 50 años viviendo acá, ahora me quedo en el aire. No tengo a donde ir. No he podido rescatar mis cosas”, señaló una señora de la tercera edad.



Desde la asociación de viviendas Pedro Acuña señalaron que tienen título de propiedad, por lo que acusaron al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, de abuso de autoridad.



“Somos cien familias, están haciendo un atropello atroz”, dijeron. A su vez, criticaron el apuro porque aún no hay un expediente técnico de la Vía Expresa Sur, que ampliará el zanjón hasta la Panamericana Sur.



Pedido de Defensoría

Hace unos días, precisamente, la Defensoría del Pueblo pidió a la MML avisar a los vecinos previamente antes de su desalojo, sobre los horarios, el tiempo y los beneficios de esta obra.



Además, alertó que no se habría priorizado el diálogo con los pobladores ni coordinado previamente con la comuna de Surco. En ese sentido, pidió a la MML realizar su labor respetando los derechos de las personas.



También sugirió designar a un representante que actúe como enlace de diálogo con los vecinos de Surco, a fin de evitar la generación de un conflicto.



Respuesta de alcalde

Desde hace semanas, los vecinos de Surco critican que se haya empezado con la demolición de canchas deportivas, juegos infantiles y áreas verdes, a pesar de que dicha obra no tiene aún expediente técnico.



Pese a ello, el alcalde López Aliaga defendió estos desalojos, pues aseguró que el propio municipio distrital requirió esta obra hace un año. Adelantó que el primer tramo de la obra debe ser entregado el próximo año.



Respondió que estas acciones de la MML son necesarias porque se trata de personas que están “invadiendo” terrenos metropolitanos.

LA CLAVE

El próximo 20 de diciembre se dará la buena pro a la empresa que elaborará el expediente técnico. El proceso está a cargo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Con el proyecto se busca unir el Metropolitano con la Línea 1 del Metro.