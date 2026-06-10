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Deportes

Bolivia vs Argelia EN VIVO: hora y canal del partido amistoso previo al inicio del Mundial 2026

El amistoso internacional entre las selecciones de Bolivia y Argelia se disputará en Kansas, Estados Unidos. Este encuentro se realiza como preparación previo al inicio del Mundial 2026.

Bolivia y Argelia se enfrentan en un amistoso internacional en Estados Unidos. Foto: Conmebol/AFC/composición LR
Bolivia y Argelia se enfrentan en un amistoso internacional en Estados Unidos. Foto: Conmebol/AFC/composición LR
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Bolivia vs Argelia EN VIVO juegan HOY miércoles 10 de junio, desde las 7.00 p. m. (hora peruana), en amistoso internacional previo al Mundial 2026. El partido se llevará a cabo en Kansas. Si quieres seguir la cobertura por internet, puedes informarte a través de La República Deportes, que te llevará las incidencias de este compromiso.

La selección de Argelia continúa con su preparación previa al inicio del Mundial 2026. En esta ocasión, se verá las caras ante su similar de Bolivia, que no logró su clasificación al certamen luego de quedar eliminado en el repechaje intercontinental ante Irak.

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¿A qué hora juega Bolivia vs Argelia HOY por el amistoso internacional?

En territorio peruano, el cruce entre la selección de Bolivia y Argelia se podrá seguir desde las 7.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 6.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Panamá: 7.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 8.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.00 p. m.
  • España: 2.00 a. m. (11/06)

¿Qué canal transmitirá el Bolivia vs Argelia EN VIVO ONLINE?

El encuentro entre Bolivia vs Argelia, que se realizará previo al Mundial 2026, todavía no tiene canal confirmado para la transmisión.

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Bolivia vs Argelia: posibles alineaciones

Bolivia: Guillermo Viscarra; Yomar Rocha, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Ervin Vaca, Robson Matheus, Gabriel Villamíl; Miguel Terceros, Moisés Paniagua y Daniel Ribera.

Argelia: Luca Zidane; Zinéddine Belaïd, Aïssa Mandi, Rayan Aït-Nouri, Mohamed Amine Tougai; Nabil Bentaleb, Ramiz Zerrouki, Houssem Aouar; Mohamed Amoura, Amine Gouiri y Anis Hadj Moussa.

Convocados de Argelia para el Mundial 2026

  • Arqueros: Melvin Mastil (Stade Nyonnais), Oussama Benbot (USM Alger), Luca Zidane (Granada), Abdelatif Ramdane (MC Alger)
  • Defensas: Aissa Mandi (Lille), Achref Abada (USM Alger), Mohamed Amine Tougai (Espérance de Tunis), Zineddine Belaid (JS Kabylie), Jaouen Hadjam (Young Boys), Rayan Ait-Nouri (Manchester City), Rafik Belghali (Hellas Verona), Ramy Bensebaini (Borussia Dortmund), Samir Chergui (Paris)
  • Volantes: Ramiz Zerrouki (Twente), Houssem Aouar (Al-Ittihad), Farès Chaibi (Eintracht Frankfurt), Hicham Boudaoui (Nice), Nabil Bentaleb (Lille), Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen), Yacine Titraoui (Charleroi)
  • Delanteros: Riyad Mahrez (Al-Ahli), Amine Gouiri (Marseille), Anis Hadj Moussa (Feyenoord), Nadhir Benbouali (Gyor), Mohamed Amoura (Wolfsburg), Adil Boulbina (Al-Duhail), Farès Ghedjemis (Frosinone)
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