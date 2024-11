APEC 2024: suspensión de clases, plan de desvío vehicular y regiones que acatarán paro nacional en Perú

Madres del asentamiento humano en Villa María del Triunfo han denunciado problemas de conectividad que dificultan que sus hijos de educación inicial y primaria reciban las clases virtuales impuestas por el Gobierno.

"La conectividad es lenta, se va y viene. Mi celular no es bueno, por eso me imagino. (...) Hay que adaptarnos a la situación", señaló una madre a Canal N. "No hay nada como estar dentro del colegio y que la maestra interactúe con ellos. Directamente, observa la calidad y el trabajo que hacen independientemente cada niño. En cambio, de forma virtual no", declaró otra familiar.