Luego de que un grupo de transportistas anunciaron que no participarán del paro nacional, que se realizará durante APEC, el vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas, Julio Campos, y el representante de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), Martín Valeriano, se pronunciaron al respecto y resaltaron la situación de inseguridad que se registra en el país.

Ellos informaron que los trabajadores, a quienes representan, participarán de la protesta que se llevará a cabo a nivel nacional y paralizarán sus actividades con el objetivo de exigir al Gobierno que realicen acciones de lucha contra la criminalidad y la delincuencia.

“Acá no se trata de que somos informales o formales. Se trata de que nos están asesinando cada 4 horas a todos nuestros compañeros que salen a trabajar. Los choferes son asesinados. A nosotros nos cobran cupos y nos extorsionan. Las personas que no acatarán el paro de repente son los mismos que no han apoyado el paro del 10, ni del 23 de octubre. A ellos su propio gremio los tendrá que juzgar”, declaró Campos a La República.

Protestas contra la criminalidad en diferentes regiones del Perú. Foto: LR

Transportistas que participarán de paro durante APEC

Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas, indicó que los propietarios de los vehículos de transporte público no permitirán que utilicen sus unidades para movilizar a las personas durante el paro nacional, debido a posibles enfrentamientos.

“Nosotros vamos a acatar el paro. El ministro Adrianzén puede salir con algunos dirigentes como ya en un momento lo hicieron, el ministro de transporte y del Interior. Sin embargo, los vehículos son de los propietarios, concesionarios de las empresas. El 20% son de las empresas y el 80% es de los propietarios. Los propietarios no van a salir porque tienen temor de que les rompan la luna, de que quemen los carros ¿Quién va a pagar eso? La empresa no va a responder por nada y, por eso, van a paralizar de todas maneras digan lo que digan”, manifestó en diálogo con La República.

Paro de transportistas se realizará durante APEC. Foto: La República

Por su parte, Julio Campos señaló que los casos de extorsión a transportistas están en aumento y que, por ese motivo, saldrán a las calles a protestar para que las autoridades escuchen sus demandas.

“No pueden poner en juego la vida de los choferes, de los conductores. Nos están matando. Nosotros estamos viviendo en un país inseguro. Realmente nos están asesinando cada 4 horas (…) y seguro que a fin de año será cada minuto”, indicó.

Transportistas a Gobierno: “Los traidores a la patria son ustedes”

Martín Valeriano señaló que la asociación a la que representa y que participará del paro no es informal. En ese sentido, consideró a las autoridades como “traidores a la patria” y a los dirigentes de transportistas que informaron que no acatarán la protesta nacional.

“Anitra no es informal es una institución que está dialogando con la ATU, el MTC, el Congreso. Es una asociación formal. La mala imagen y los traidores de la patria son los representantes, en este caso el Congreso, y el vocero que ha manifestado que somos traidores. Ellos son los traidores porque no velan por la seguridad y el orden. Estamos muriendo, estamos siendo extorsionados”, señaló.

A su vez, Julio Campos señaló que el Gobierno es quien da “mala imagen” y no las personas que protestan en defensa del derecho a la vida.

“La mala imagen ya lo dio el Gobierno y el Congreso, que saca leyes en contra de los millones de peruanos. No vivimos seguros. Al momento de salir a trabajar el 77% de los trabajadores o de los que realizan cualquier actividad se sienten inseguros (…) Eso lo sabe perfectamente el presidente del Congreso”, dijo.