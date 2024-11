Madre de SJL reclama a ministro de Educación por clases virtuales en APEC: "Tenemos un solo celular para dos niños"

El gobierno ha decretado clases virtuales obligatorias del lunes 11 al miércoles 13 de noviembre en Lima Metropolitana, Callao y Huaral debido al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). Sin embargo, varios especialistas y asociaciones han manifestado su oposición a la medida, argumentando que dificultará el aprendizaje y que resulta injustificada, perjudicando a miles de estudiantes.

El titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, defendió la disposición del Ejecutivo, señalando que "desde hace mucho tiempo, todo el sector educativo está adaptado a las nuevas tecnologías, especialmente en Lima Metropolitana. Hemos trabajado con los profesores y alumnos para ser flexibles, por lo que las clases serán remotas y no se perderá ninguna", aseguró.

En respuesta, Abilia Ramos, madre y presidenta de las Ollas Comunes de San Juan de Lurigancho, expresó su descontento con las declaraciones del ministro: "Señor Ministro de Educación, usted ha olvidado que los niños de las zonas altas no contamos con internet. Cuando ustedes mandan a clases virtuales, hay padres que tienen un solo celular para dos niños, y a veces prefieren que los más grandes asistan a clase mientras los pequeños quedan fuera", señaló.

Cerca de 130.000 estudiantes de Lima y Callao no tienen acceso a internet

"No es posible que algunos niños no puedan entrar a clase y ¿cómo se va a reponer que los niños no entren a clases? Porque hay padres que también se van a sus trabajos, no todos están en casa. Si a nosotros nos toca hacer trabajos virtuales ¿Qué celular va a usar el niño? No todos contamos con laptops o con computadoras. A veces tenemos un solo celular para dos niños", señaló Ramos.

El exministro de Educación, Daniel Alfaro, indicó en declaraciones a La República que aproximadamente 130.000 estudiantes en Lima y Callao no tienen acceso a internet en sus hogares, lo que los dejaría fuera de las clases virtuales durante los tres días establecidos por el gobierno. "Muchos de estos estudiantes dependen de los teléfonos celulares de sus padres, quienes tienen que salir a trabajar y, por lo tanto, no pueden dejar los dispositivos para que sus hijos sigan sus clases", explicó Alfaro.

Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), los 2.4 millones de estudiantes de educación básica regular en Lima Metropolitana, Callao y Huaral perderán aproximadamente 4 millones de horas de clases presenciales entre el 11 y el 15 de noviembre. El IPE calcula que, solo en un día, los colegios afectados perderán 800.000 horas de clases presenciales.