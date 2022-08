Minedu y Sunedu lanzan advertencia a rectora de San Marcos

A través de dos oficios, a los que tuvo acceso La República, el Ministerio de Educación (Minedu) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le lanzaron una advertencia a la rectora de la Universidad San Marcos, Jeri Ramón, quien —junto con un grupo minoritario— pretende elegir mañana viernes a dos representantes de las universidades públicas para el Consejo Directivo de la Sunedu. Ambas instituciones le recordaron que la ley que dispone este cambio se encuentra suspendida por una sentencia del Poder Judicial, por lo que podría haber consecuencias de no acatarla.

El último lunes, a propósito de un caso similar relacionado con el Ceplan, el ministro de Educación, Rosendo Serna, le aclaró a la rectora Jeri Ramón que el Segundo Juzgado Constitucional de Lima dispuso la actuación inmediata de su fallo, ordenando al Congreso suspender provisionalmente las disposiciones de la norma que este promulgó por insistencia pese a las observaciones del Ejecutivo.

PUEDES VER: El camino legal y constitucional para defender la reforma universitaria

Debe haber control

Mediante el oficio n° 00427-2022- MINEDU/DM, Serna también le dejó en claro que, una vez que dicha ley entre en vigencia, “le corresponderá al Ministerio de Educación convocar al proceso de elección de representantes de universidades ante los órganos colegiados”, como dispone la octava disposición complementaria final de la Ley Universitaria. Esto se debe a que el Minedu ejerce la rectoría de la educación superior y del aseguramiento de la calidad, “priorizando —bajo la asistencia de la ONPE— que se efectúe de manera transparente y respetando el marco normativo”

En pocas palabras, le dijo que de activarse la denominada contrarreforma universitaria, no podrá ser aplicada por los rectores sin ningún control, como sucedía antes con la ANR.

Pero esta no fue la única respuesta. El último martes, a través del oficio n° 0832-2022-SUNEDU-02, el jefe de la Sunedu, Oswaldo Zegarra, no solo le notificó notarialmente a la rectora de San Marcos que no procede ninguna elección de representantes de universidades públicas, por la suspensión de la norma, sino que también le advirtió que “el incumplimiento de la sentencia del Poder Judicial puede acarrear una responsabilidad administrativa en los funcionarios y servidores públicos, pudiendo ser sancionados con la destitución del cargo”, tal como lo señala el Nuevo Código Procesal Constitucional.

El 4 de marzo, Jeri Ramón (con medalla) fue apoyada por 15 rectores para liderar la Anupp, pese a que esta entidad ya tenía un titular. Foto: difusión

Esta posible destitución, agregó, podría darse además de la responsabilidad penal; es decir, la posible denuncia por desobediencia a la autoridad.

PUEDES VER: Congreso desafía al Poder Judicial y promulga la contrarreforma universitaria

Estos dos documentos se dan a conocer a un día de que se realice la convocatoria remitida por la rectora de San Marcos, quien no cuenta con el respaldo mayoritario de sus colegas.

La Sunedu, igual, ha enviado este oficio a los rectores de las universidades licenciadas; así como a las entidades que debían elegir a sus representantes para la Sunedu, de acuerdo a la ley suspendida del Congreso.

Así, actualmente, se conoce que la PUCP (la universidad privada más antigua), el Sineace, el Minedu y el Concytec sí van a cumplir la sentencia y no van a apoyar ningún cambio en la conformación de la Sunedu.

Lado rebelde

No obstante, la San Marcos (la universidad pública más antigua del país) y el Consejo Nacional de Decanos de Colegios Profesionales no van a acatar el fallo. El primero dice que designará a dos de sus representantes y el segundo al suyo, según la norma que —para estas dos instituciones— está vigente y deben cumplir al “pie de la letra”. Así están las cosas.

Rechazo de rectores y estudiantes

Las 39 autoridades agrupadas en la Asociación de Universidades Nacionales del Perú (Aunap) han rechazado las acciones de Jeri Ramón. Esa misma postura la comparten más de 40 gremios estudiantiles, los cuales “resaltan la desesperación de este grupo reducido de rectores por capturar al fiscalizador”.