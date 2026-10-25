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Dictan nueve meses de prisión preventiva a investigados por presunto ataque extorsivo a empresa Z Buss

Los imputados, de 20 y 21 años, estarían vinculados a un ataque contra la empresa en junio, en el que se disparó desde una motocicleta hacia el local de la compañía en Independencia, hiriendo a un empleado.

Prisión preventiva para investigados por atentado a Z Buss
Prisión preventiva para investigados por atentado a Z BussComposición LR / Fiscalía
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El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Axel B. (20) y André S. (21) por los presuntos delitos de exigencia o requerimiento extorsivo, en agravio de la empresa de transporte interprovincial Z Buss S.A.C., y lesiones en agravio de un trabajador de la compañía, en el distrito de Independencia.

La medida fue solicitada por el fiscal adjunto provincial Renán Elías Zapata Ormeño, del Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, tras reunir una serie de elementos de convicción que incriminarían a los investigados en un ataque contra la empresa ocurrido en junio pasado.

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Investigados por ataque contra Z Buss

Según el Ministerio Público, el 10 de junio de 2026, los imputados se trasladaron a bordo de una motocicleta por la avenida Alfredo Mendiola. En esas circunstancias, Axel B., quien iba de copiloto, habría disparado contra el local de la empresa antes de darse a la fuga. El ataque provocó que un trabajador de Z Buss resulte herido.

Días después, los investigados fueron detenidos en flagrancia por otro caso, a bordo de una moto y portando un arma de fuego, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tras las diligencias, se verificó que el vehículo y el arma eran las mismas que se usaron en el atentado contra la empresa, razón por la que ambos fueron incorporados a las investigaciones.

Banda ‘Cono Norte King’ estaría detrás de ataques

La investigación preliminar iniciada por la Fiscalía apunta a que la banda autodenominada ‘Cono Norte King’ estaría detrás de los diversos ataques extorsivos contra la empresa Z Buss. El caso continúa en investigación y alcanza un nuevo hito con la prisión preventiva de dos presuntos implicados en uno de los atentados.

Hasta el momento, la compañía Z Buss ha sido víctima de siete ataques extorsivos, entre ellos con el uso de explosivos, disparos y agresiones con piedras. El último se registró la madrugada del domingo 18 de octubre, cuando una de sus unidades fue atacada a balazos mientras se dirigía de Lima a Huacho lleno de pasajeros por la Panamericana Norte, en la zona de Primera de Pro, cerca del distrito de Puente Piedra. El hecho no dejó heridos.

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