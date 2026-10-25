El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Axel B. (20) y André S. (21) por los presuntos delitos de exigencia o requerimiento extorsivo, en agravio de la empresa de transporte interprovincial Z Buss S.A.C., y lesiones en agravio de un trabajador de la compañía, en el distrito de Independencia.

La medida fue solicitada por el fiscal adjunto provincial Renán Elías Zapata Ormeño, del Cuarto Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte, tras reunir una serie de elementos de convicción que incriminarían a los investigados en un ataque contra la empresa ocurrido en junio pasado.

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Investigados por ataque contra Z Buss

Según el Ministerio Público, el 10 de junio de 2026, los imputados se trasladaron a bordo de una motocicleta por la avenida Alfredo Mendiola. En esas circunstancias, Axel B., quien iba de copiloto, habría disparado contra el local de la empresa antes de darse a la fuga. El ataque provocó que un trabajador de Z Buss resulte herido.

Días después, los investigados fueron detenidos en flagrancia por otro caso, a bordo de una moto y portando un arma de fuego, en el distrito de San Juan de Lurigancho. Tras las diligencias, se verificó que el vehículo y el arma eran las mismas que se usaron en el atentado contra la empresa, razón por la que ambos fueron incorporados a las investigaciones.

Banda ‘Cono Norte King’ estaría detrás de ataques

La investigación preliminar iniciada por la Fiscalía apunta a que la banda autodenominada ‘Cono Norte King’ estaría detrás de los diversos ataques extorsivos contra la empresa Z Buss. El caso continúa en investigación y alcanza un nuevo hito con la prisión preventiva de dos presuntos implicados en uno de los atentados.