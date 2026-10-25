Pamela López sorprende al revelar cómo educa a los hijos que tuvo con Christian Cueva: “Se me pasa rápido la cólera” Pamela López se presentó en un podcast de YouTube, donde sorprendió a la conductora Lizbeth Cueva al contar cómo corrige a los tres hijos que tuvo con Christian Cueva.

Pamela López estuvo como invitada en el podcast de YouTube de la psicóloga Lizbeth Cueva, donde habló sobre la crianza de los tres hijos que tuvo con Christian Cueva. Durante la entrevista, contó cómo corrige a los menores cuando se portan mal y reveló la reacción que tienen ante sus llamados de atención.

La influencer también se sinceró sobre las heridas que arrastra por la relación con su padre, a quien señaló de no haberla apoyado durante los problemas que enfrentó con el futbolista. Además, recordó los episodios de violencia física que, según relató, sufrió junto a su madre.

Pamela López revela cómo corrige a sus hijos con Cueva y niega ejercer violencia física

Antes de abordar el tema, Pamela López recordó los episodios de violencia que vivió durante su infancia por parte de su padre, quien, según contó, también agredía físicamente a su madre. Al escuchar su testimonio, la conductora Lizbeth Cueva le advirtió sobre la importancia de evitar que esas experiencias se repitan en la relación con sus propios hijos.

Ante ello, la trujillana aseguró que no recurre a los golpes para corregir a los menores, aunque reconoció que en ocasiones levanta la voz cuando se molesta. Sin embargo, explicó que sus hijos suelen reaccionar con risas porque saben que su enojo no dura mucho tiempo.

“Con mis hijos trato de, es una de las cosas que me propuse, no les agredo físicamente, pero a veces levanto la voz, pero ellos se ríen. Como me conocen que se me pasa rápido la cólera con ellos, ellos se ríen, porque lo toman como que me he vuelto muy amiga de ellos”, contó.

Durante la conversación, la influencer también recordó las estrictas reglas que su padre le imponía desde pequeña. Según relató, debía respetar ciertas normas incluso a la hora de comer, cuando no podía hacerlo sin seguir un patrón establecido ni hablar en la mesa. Esa experiencia influyó en su decisión de adoptar una crianza más flexible con sus pequeños.

No obstante, la psicóloga le recomendó prestar atención a la manera en que establece límites, pues ser más permisiva también puede representar un reto al momento de corregir determinadas conductas. La empresaria reiteró que, aunque a veces utiliza expresiones fuertes cuando se molesta, no ejerce violencia física contra sus hijos.

Pamela López recuerda las agresiones de su padre durante su infancia y el sufrimiento de su madre

Pamela López abrió su corazón al recordar los episodios de violencia que marcaron su niñez. Durante la entrevista, contó que su padre tenía problemas con el alcohol después de sus reuniones sociales y que también agredía físicamente a su madre. Además, relató una ocasión en la que él la golpeó con tanta fuerza que le provocó heridas en las piernas, experiencia que la llevó a considerar denunciarlo cuando apenas tenía 10 años.

“Una vez, creo que no se dio cuenta y, en lugar de tirarme con la correa normal, me tiró con la hebilla y me sacó sangre en las piernas. Fui a mi abuela materna a contarle y le decía: ‘Vamos a denunciarlo’. Era una niña, tenía 10 años y quería denunciar a mi papá por ello”, recordó.

La influencer explicó que su abuela intentó convencer a su madre de separarse de su padre al conocer lo que estaba ocurriendo en casa. Sin embargo, según contó, ella se resistía a terminar la relación por temor al qué dirán y por su apego a la idea de mantener una familia unida.

“Mi abuelita le decía a mi mamá: ‘Sepárate, mira a tu hijita’, pero mi mamá se aferraba a tener esta familia funcional, al qué dirán. Es el único hombre que la ha tocado como mujer, solo existe mi papá para su vida”, relató.