VMT: vecinos se unieron para construir pista con su propio dinero y alcalde los multa con S/ 4.600

En Villa María del Triunfo, vecinos del asentamiento humano Cerro Verde, de la zona La Rinconada, decidieron unir esfuerzos para construir su propia pista tras 30 años de continuar sin esta infraestructura y caminar en zona de trocha. Sin embargo, la municipalidad del distrito decidió ponerles una multa por dicha obra.

La sanción asciende a 4.600 soles, cifra alta para los residentes del sector, quienes solo buscaban una mejora. Además, mencionaron que realizaron varias actividades para llegar a reunir todo el dinero e invertir en una carretera.

Por otra parte, aseguraron que solicitaron al alcalde Eloy Chávez Hernández un apoyo para la maquinaria pesada, pero se lo negaron.

“Formalizamos pedido de maquinaria pesada para elaborar la pista, nos reunimos y nos prometieron que nos iban a apoyar. Luego de 15 días, nos negaron, porque su maquinaria estaba ocupada, entendimos las prioridades ”, indicó un vecino en Panamericana.

Los moradores han decidido apelar dicha decisión, ya que se han esforzado por tener una propia pista ante la ausencia de la municipalidad. “Han impuesto la sanción a raja tabla. No han pensado en el esfuerzo de vecinos, tenemos niños, adultos mayores, que en una emergencia no van a poder ser atendidos por las unidades de auxilio. Ni los carros de basura llegan porque no pueden subir”, sostuvo otro residente del lugar.

Por último, expresaron que esta obra ayudará no solo a este sector, sino a otras zonas aledañas del lugar. “Estamos haciendo su trabajo de ellos y encima nos vienen a paralizar la obra. Estamos en el mundo al revés. Él debería ayudarnos y apoyarnos a seguir con ello”, finalizó un morador.