El Agustino: realizan cerco epidemiológico tras detectar nuevo caso de variante Delta Plus

Con información de Gianella Aguirre/URPI-LR

La mañana de este domingo 3 de octubre, la Diris Lima Este realizó un cerco epidemiológico en la urbanización María Herrera de Acosta, en el distrito de El Agustino. Ese fue el lugar donde se detectó el nuevo caso de variante Delta Plus de la COVID-19 en un joven de 26 años.

“Desde el día de ayer ya estamos interviniendo la zona. Estamos realizando pruebas moleculares y hoy nos encontramos recorriendo la jurisdicción que tiene más de 4.300 personas a las cuales vamos a ir casa por casa buscando pacientes con sintomatología”, dijo la doctora Tania Carrasco directora de la Diris Lima Este a La República.

Además, resaltó que la vacunación del paciente con la variante Delta Plus fue importante para que no presente síntomas graves de la enfermedad. El joven que porta la enfermedad no necesito hospitalización y viene evolucionando favorablemente.

“Es un paciente varón de 26 años que acudió al centro de salud ante su sintomatología, ya está saliendo del periodo de la enfermedad, su sintomatología ha sido leve, probablemente se deba a que ya estaba vacunado con la primera dosis”, señaló Carrasco.

Ante el caso positivo, inmediatamente la Diris Lima Este destinó más de 10 brigadas de vacunación a la urbanización María Herrera de Acosta, en donde el personal de salud recorrió casa por casa para realizar pruebas moleculares y colocar la primera y segunda dosis de la vacuna contra la COVID-19.

“Tenemos 4.000 pruebas moleculares que estamos movilizando, no van a faltar pruebas ni vacunas. Hoy hemos traído 500 dosis a este sector”, enfatizó la directora de la Diris Lima Este.