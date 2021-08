Tal y como lo había anunciado el Ministerio de Salud (Minsa), este jueves 12 de agosto llegó al Perú un lote con 569.790 dosis de Pfizer, las cuales servirán para continuar con el proceso de inmunización en el país.

En esta oportunidad, el titular del Minsa, Hernando Cevallos, se apersonó al aeropuerto Jorge Chávez para supervisar el cargamento, el cual constituye el segundo en arribar durante el Gobierno de Pedro Castillo.

Con este lote de fármacos, el país se vuelve a abastecer de dosis contra la COVID-19, lo que asegura las jornadas de inmunización de las próximas semanas. Justo por este tema fue que no se programó la quinta Vacunatón, que debería haber empezado el viernes 13 de agosto.

El próximo cargamento que llegará al país será un millón de antídotos del laboratorio chino Sinopharm , el cual está previsto para el domingo 15 de agosto.

En comunicación con la prensa, el ministro Cevallos explicó que este lote es parte de los ocho millones de fármacos que están previstos llegar para este mes.

“Este lote permitirá cerrar las brechas de segunda dosis. El domingo llegará un millón de dosis de Sinopharm, que nos permitirá incrementar la cantidad de dosis que ya están siendo programadas, y el fin de semana poder realizar una Vacunatón”, apuntó este jueves.

Asimismo, el representante del Ejecutivo dio detalles del proceso de inoculación de los últimos días, ya que no había las dosis suficientes en el país. Sin embargo, aseguró que la situación cambiará tras el arribo del cargamento de este jueves.

“La velocidad de inmunización bajó, ya que no teníamos la misma cantidad de vacunas porque no llegaron los dos millones de Sinopharm. Esto no significa que se detiene el proceso de vacunación, sino que se realizará de acuerdo a la programación”, añadió.