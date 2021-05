Hospital Belén de Lambayeque aún no tiene planta de oxígeno

Una serie de irregularidades persisten en el Hospital Belén de la ciudad de Lambayeque, en la región del mismo nombre, lo que pone en riesgo a los pacientes. Autoridades y dirigentes han denunciado deficiencias.

El último jueves 13 de mayo, la consejera regional Gisela Fernández Muro, dirigentes e integrantes de la sociedad civil acordaron una reunión para analizar la problemática que afecta al nosocomio. La sesión no se concretó por la inasistencia del gerente regional de Salud, Juan Rivas Guevara, y el gerente general, Jorge Montenegro Chavesta.

“La provincia de Lambayeque está abandonada. Se ha instalado un área de triaje para detectar a pacientes con coronavirus, la cual se encuentra a la intemperie y sin condiciones de atención. El Hospital Belén no tiene infraestructura y equipos para atender a la población”, mencionó Fernández.

Compra retrasada

Actualmente, el nosocomio Belén continúa sin tener una planta de oxígeno medicinal. La empresa contratada para la adquisición de este equipo no cumplió con el plazo de entrega.

Para el Hospital Belén, el costo de la compra de la planta de oxígeno se estimó en S/ 2 079.000, según el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace). El proceso fue convocado por la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Reunión con autoridades regional no se realizó el último jueves. Foto: La República

Wilmer Antón Mayanga, trabajador del Hospital Belén y Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud (Fenutssa), indicó a La República que el plazo para la entrega de esta estructura era para fines de enero y febrero de este año.

“Con una planta de oxígeno, muchas vidas se pudieron haber salvado. Es increíble que la incapacidad de las autoridades y los proveedores afecten el servicio de salud a la población. Pedimos al gobernador regional Luis Díaz Bravo su intervención”, subrayó.

En noviembre de 2020, el entonces director del Hospital Belén y exgerente regional de Salud, Felix García Ahumada, informó que la empresa Lab Medical Group EIRL había ganado la buena pro para la compra del equipo.

Se instaló área de triaje en el hospital Belén. Foto: captura de vídeo

Antón Mayanga aclaró que en el nosocomio se implementó un área de triaje para detectar pacientes con coronavirus; sin embargo, no existen las condiciones para operar. A ello se suma el objetivo de habilitar un área de hospitalización para contagiados, pese a que no se cuenta con infraestructura.

“Desmiento que en el Belén se atienda a pacientes con coronavirus, pues no hay condiciones. Hay muchos contagiados que vienen y no reciben atención inmediata, y en otros casos se los deriva al Hospital Regional. El área de triaje es solo una carpa y sin ninguna división con otros espacios clínicos. Aquí no se asegura ni las consultas externas por otras enfermedades”, afirmó.

A su turno, la consejera Gisela Fernández puntualizó que el hospital carece de puntos de oxígeno, camas de hospitalización, áreas de vestuario para personal de salud e infraestructura para la instalación de la planta de oxígeno.

Trabajadores de salud del Hospital Belén, afiliados a la Fenutssa, anunciaron que participarán en el paro nacional convocado para los días 19, 20 y 21 de mayo, como medida de protesta por las condiciones en las que trabajan. Ellos indicaron que se seguirá atendiendo.

Este diario buscó una entrevista con el director del nosocomio Belén, Rubén Rojas Ruiz, pero no encontró respuesta a las llamadas telefónicas.