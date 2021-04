A través de las redes sociales, una electora denunció que en una de las aulas de su local de votación, ubicado en la Universidad Alas Peruanas de Pueblo Libre, encontró un ánfora con cédulas marcadas a favor del partido de Keiko Fujimori.

“Sobre mi cadáver me quitan esto. Ustedes son testigos, todo lo que ha aprendido Keiko de Montesinos y de su padre que ahora está preso. Se van a ir presos”, vociferaba la ciudadana indignada.

Asimismo, precisó que ella se percató del desleal acto cuando se encontraba buscando si en alguna mesa de votación faltaban personas para dar inicio a la jornada electoral.

“Yo he estado recorriendo el centro de votación de la Universidad Alas Peruanas para ver si los miembros de mesa ya están y entonces me doy con la sorpresa de que en esta ánfora había algo sospechoso y me acerco, y saco estas cédulas marcadas”, indicó.

Por otro lado, un efectivo policial que se encontraba en el lugar intentaba explicarle a la mujer que esa mesa de sufragio era en módulo temporal para las personas con discapacidad; sin embargo, la electora repetía una y otra vez que en el lugar faltaban miembros de mesa para que se inicien los comicios.

“Yo soy coordinadora de este local de votación, le he preguntado a la señorita de la ONPE si esta aula estaba completa y ella me dijo que no que aún faltaban miembros (...). Mi pregunta es ¿Qué hacen estas cédulas marcadas en un aula dónde no hay miembros de mesa?“, manifestaba la mujer.

Finalmente, se acercó un representante de la ONPE para decir que el ánfora que la ciudadana había denunciado se encontraba en el salón, pero no estaba armada y que en ese lugar no había cédulas.