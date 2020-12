Desfase: según las regiones habría 2 millones de casos

El Perú superó oficialmente el millón de contagiados por Covid-19 hace un par de días, pero este número sería aún mucho mayor. De acuerdo a los reportes de las direcciones y gerencias regionales y locales, el país ya estaría a punto de llegar a los dos millones de casos. ¿Por qué el Ministerio de Salud (Minsa) no ha incluido estas cifras?

“Los datos sobre la pandemia son del Minsa. Lo que sucede es que entre las diferentes organizaciones del Estado hay incongruencias”, dice el científico en computación Ragi Burhum, integrante de Open-Covid Perú. Este grupo, precisamente, es el que dio a conocer detalladamente que las cifras de las Direcciones Regionales de Salud (Diresas) y las Direcciones Integradas de Redes de Salud (Diris) de Lima suman un total de un millón 967 mil 547 casos; es decir, casi un millón más que los registrados por el Minsa en estos 9 meses.

Según este informe, las Diresas reportaron un millón 555 mil 245 casos y las Diris, 759 mil 799. Esto corresponde a un desfase de 555 mil 92 y 412 mil 302 contagios, respectivamente, frente a lo dicho por el Minsa. “No son números inventados, son números del Estado. Las fuentes están ahí”, aclara Ragi.

Como se recuerda, en julio, la propia ministra de Salud, Pilar Mazzetti, reconoció que existe un desfase y que lo registrado por las regiones es “más confiable porque es muy simple y se hace en sistemas informáticos muy sencillos que jalan toda la información”. Según Open-Covid, la diferencia que hoy llega hasta 196% comenzó desde junio. Seis meses después, el Gobierno no ha dado explicaciones.

La mañana de ayer, la presidenta ejecutiva del Seguro Social de Salud (EsSalud), Fiorella Molinelli, en un intento de explicar lo que viene ocurriendo, aseguró que los casi 2 millones de casos serían “una proyección”. “Lo que se hacen dentro de los centros de salud es proyectar, por ejemplo, en cuánto podrían aumentarse los casos en una posible nueva ola. Y esas proyecciones que se han estimado ascienden a la cifra que han señalado, pero eso va a depender mucho del comportamiento de todos nosotros”.

Sin embargo, con uno o dos millones, el Perú está entre los países con más personas contagiadas con el Covid-19 en el mundo. Hoy ocupa el puesto 17.

Aumentan casos

“Siempre va a haber un desfase”, asegura el analista de datos Rodrigo Parra. Según dice, cada región usa sus pruebas para dar a conocer sus datos, pero estas se desconocen. Lo cierto es que, con diferencia o no, la alarma por el aumento en la curva de casos ya está encendida. Y es que desde diciembre todos los indicadores van en aumento.

Actualmente, el promedio de nuevos casos diarios es de 2 mil o poco menos. En el peor momento de la pandemia, en agosto, este registro era de 10 mil. Sin embargo, la disminución se estaría dando porque el Gobierno está realizando menos pruebas. “Tenemos un mes o casi dos con casos nuevos disminuyendo, pero no es porque haya menos casos, sino porque hay menos pruebas”, confirma.

Cuidado con positividad

En este caso, la manera de saber si realmente van en aumento o no es a través del indicador de la positividad; es decir, cuántas personas dan positivo en las pruebas. “Hoy este indicador está en 12% cuando ya habíamos descendido hasta un 8%”, dice. Si bien ahora se realizan más pruebas moleculares, en la misma cantidad que las rápidas, el número ha descendido. Antes se tomaban 30 mil y ahora se realizan menos de 10 mil. “Entonces no son menos casos, sino menos pruebas”, explica Parra. “Para bajar la positividad, se hacen más pruebas, no menos”, apoya, por su parte, Burhum.

En el caso de los fallecidos, las cifras de Diresas y Diris también superan ampliamente lo dicho por el Minsa. El total regional es de 51 mil 386 frente a los 37 mil 218 registrados de manera oficial. Es decir, 14 mil 168 más. “A partir de diciembre, el promedio de muertes diarias es de 60. En su peor momento fue de hasta 200 fallecidos. Estamos lejos del pico, pero el repunte es una realidad”. Incluso, si se toma en cuenta los datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef), hay 91 mil 205 muertes más que en el 2019.

Pese a ello, Parra agrega un dato esperanzador: “el 94% de este total ya está recuperado”. Falta más información.

En Lima, el 85% de camas UCI están ocupadas

La ocupación de camas UCI es otro indicador que ha ido en aumento. En Lima, el 85% de camas ya están ocupadas; en Lambayeque, el 95%; en Libertad, 81%; y en el Callao, 79%. La región más preocupante es Piura, que tiene el 100% de camas ocupadas, revela el analista Rodrigo Parra.

Sin embargo, en el caso de las hospitalizaciones, no ha habido un aumento tan grande, lo que haría suponer que las personas están acudiendo a los nosocomios cuando ya se encuentren muy graves. A nivel nacional, hay 1111 ocupadas.

En el caso de Piura, la positividad también ha ido en aumento, de 6,4% a 12,5%, indica el especialista Ragi Burhum. En lo que respecta a sus camas UCI, si bien hay un aumento de capacidad, este mes se han llenado, confirma el experto.

La clave

Open-Covid Perú señala que, según el Minsa, para sus informes solo consideran resultados de las pruebas rápidas validadas y aprobadas por el INS; es decir, lo hecho en el sector privado no está incluido, por lo que el desfase sería mayor.

Desfase en las regiones.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.