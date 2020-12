Minsa reiteró que vacunación contra COVID-19 será voluntaria

Aunque el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso y distribución de la próxima vacuna contra la COVID-19, los ciudadanos serían quienes deciden su inmunización, según señala, hasta la fecha, el Ministerio de Salud.

El viceministro de Salud Pública, Luis Suárez, durante conferencia de prensa, realizada la tarde de este viernes 4 de diciembre, indicó que el Ministerio de Salud “está obligado” a ofrecer la vacuna a la población, pero cada persona puede decidir si se la aplica, pues “es voluntaria”.

“La vacuna, como otras vacunas que se administran en el país, son voluntarias. A nadie se va a obligar para colocarse la vacuna (...) Sin embargo, en los próximos meses no sabemos si en algún país el reglamento sanitario cambie y en el futuro pueda exigirse que una persona esté vacunada contra la COVID-19 para poder ingresar a un país”, aclaró.

Tras la reiteración de que dentro de la estrategia nacional la futura antiCOVID-19 será voluntaria, Suárez Ognio hizo un llamado a la “responsabilidad ciudadana”.

“Tenemos que tener los conceptos de salud individual y salud colectiva. Cuando yo me vacuno, protejo a mi salud, pero de que nos vacunemos la mayor parte de las personas depende detener la transmisión de la enfermedad. (...) Si tenemos que el 80% se vacuna, con seguridad vamos a detener la enfermedad, si solo se vacuna el 10 o 20% de la población la enfermedad se va a seguir transmitiendo y entonces... ¿vamos a ser parte de los responsables si no nos vacunamos? Esto es un llamado a la responsabilidad, si no nos vacunamos estamos favoreciendo que la enfermedad siga y esto llegará a personas vulnerables a las que el virus puede ocasionarles la muerte”, comentó.

Además, con respecto a la obligatoriedad, el viceministro afirmó que existe una interpretación “no tan clara” con respecto a esta y ratificó que el país o Gobierno está obligado a poner a disposición de la población la inmunización, pero son los individuos quienes deciden o no.

Por otro lado, exhortó al Congreso de la República a que apruebe el Proyecto de Ley N° 5992, que permitirá autorizar el uso de la vacuna de emergencia contra el nuevo coronavirus.

Aunque, precisamente, durante el debate que se realiza en el Congreso, parlamentarios discutían la obligatoriedad de esta vacuna, pese a que, hace dos meses, la ministra de Salud Pilar Mazzetti también confirmaba que esta sería opcional.

Si las personas no desean vacunarse, no se vacunan. (...). En ningún momento el Ministerio de Salud ha solicitado que la vacuna para COVID-19 sea obligatoria, es una potestad de cada ser humano de decidir”, respondía la funcionaria durante su presentación en la Comisión de Salud y Población del Congreso.