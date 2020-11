El proyecto hídrico Vilavilani continúa ejecutándose a pesar de la oposición en la provincia de Tarata y de comuneros de Puno. Ayer el gerente del Proyecto Especial Tacna (PET), Richard Peñaranda Pacho, informó al consejo regional que desde junio a la fecha, el consorcio Agua de Manantial avanzó 19 kilómetros del trazo del primer componente, el canal de Vilachaullani.

El gerente aclaró que Vilavilani consitirá en la entrega de 0.361 metros cúbicos por segundo entre enero y abril, del río Ancoaque (Tarata) para el consumo humano. Se tomará parte del caudal que se destina en la actualidad al afianzamiento de la laguna Aricota (provincia Jorge Basadre).

La ejecución física del canal es de 1.91% y el PET ha entregado 4 millones 575 mil soles al consorcio, por tres valorizaciones, adelanto directo y adelanto de materiales. Peñaranda sostuvo que hubo paralizaciones por las protestas que causaron destrozos en el campamento y su institución realizó cinco denuncias

El funcionario insistió en que Puno no tiene injerencia en el proyecto porque no será afectado, y no se tomarán fuentes de agua de su territorio. Por su parte las autoridades de la provincia de Jorge Basadre ya han pedido al PET un análisis hidrológico sobre los escenarios que se presentarían cuando Vilavilani esté en operación.