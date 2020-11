Joven no volvería a caminar tras recibir perdigones que traspasaron su columna

Un joven podría haber perdido la movilidad en las piernas tras ser impactado por perdigones que le traspasaron la columna. Según el diagnóstico del médico, esto sería permanente pues las municiones habrían traspasado la médula.

Víctima de la represión policial, este muchacho tuvo que ser trasladado al Hospital Arzobispo Loayza de emergencias, en donde se encuentra internado hasta el momento. Hasta el momento se conoce que su estado es crítico.

“El fue a una marcha pacífica, no es ningún delincuente, él me ayudaba a cuidar a mi padre y no es posible que le pase esto. De todas manera yo quiero otra opinión porque este doctor era muy frío en verdad, no puede ser eso”, señaló Verónica Morales, madre del afectado

“Luego otra doctora me dijo que ya le iban a dar de alta, ¿Cómo le van a dar de alta si está con dolor fuerte? Yo le pedí si le podían poner una ampolla y sí me respondió amablemente y le han inyectado”, agregó indignada.

Resalta que su hijo salió a defender sus ideales y que siempre la apoyaba en casa, por lo que considera injusto lo que ella y otras madres deben estar sufriendo ahora a consecuencia del Gobierno de facto de Manuel Merino de Lama.

“No siente las piernas. El cirujano dice que los perdigones están en la médula, están adentro, que no hay solución. Yo igual quiero escuchar otra opinión, Dios es grande, él no hizo nada malo, quiso expresarse y no es justo lo que estamos viviendo, no solamente yo sino varias mamás”, indicó para finalizar.