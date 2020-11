Arequipa: un primer paso para reactivar Majes II

Según una nota de prensa alcanzada a esta redacción, el Gobierno Regional de Arequipa (GRA) firmó el texto consensuado de la adenda 13 del contrato Majes Siguas II con Angostura Siguas, el concesionario a cargo de la construcción de la futura irrigación.

La adenda 13 significa incrementar el costo del proyecto de $ 550 millones a $ 654 millones por la modernización del sistema de riego. En la concepción inicial del proyecto este iba a ser por canales abiertos, ahora se optará por tuberías y con tomas que llegarán hasta la cabecera de cada una de las parcelas. Eso en líneas generales.

El texto íntegro de este documento elaborado por la Autoridad Regional de Majes (Autodema) no se conoce.

Para el GRA es un paso importante en el destrabe de Majes II, cuyas obras paralizaron en febrero de 2017 debido a las exigencias del concesionario para cambiar el sistema de riego y así optimizar el agua. Argumentaron que la disponibilidad del recurso hidríco se redujo con un fallo del Tribunal Constitucional (TC). Este ordenó que Arequipa, para su proyecto, debía dejar 2,4 metros cúbicos de agua en el río Apurímac y no 0.5 m3 como estaba estipulado en el contrato incial con Angostura-Siguas constituido por la empresa Cobra. Ese caudal garantizaba el abastecimiento de Espinar-Cusco a cuyos territorios llega el río Apurímac. El cambio climático y filtraciones han sido otras circunstancias alegadas por Cobra para exigir la adenda 13.

Para algunos analistas esta solicitud carece de fundamento. En 2015, cuando se reactivó el contrato, nunca se hizo mención a ellas. En consecuencia la gobernadora Yamila Osorio no debió aceptarlas. La inversión de los 104 millones los asumirá el concesionario, empero exige la ampliación de un aval, que ese dinero debe recuperarse a favor del inversionista. Esta ley fue firmada por el presidente Martín Vizcarra antes de ser vacado.

La suscripción de este acuerdo no es suficiente. El expediente debe tener el visto bueno de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSION), Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Contraloría General de la República y finalmente terminar en el Consejo Regional de Arequipa para la autorización de la firma definitiva por parte del gobernador regional. La ley que aprueba la garantía soberana aclara: si no hay esos vistos buenos no hay aval para la adenda 13. Luego vendrá la actualización de los costos por haber tenido parado el proyecto tres años.

El gobernador Cáceres Llica, en representación del Estado peruano y en calidad de titular del Proyecto Majes Siguas II, firmo el texto consensuado. En representación de la concesionaria Angostura Siguas lo hizo el gerente general de Cobra S.A.C Santiago Hernández.

Obras se reiniciarían el próximo año

Asimismo, se informó que mediante una carta enviada por Concesionaria Angostura Siguas S.A. al gobierno regional de Arequipa se amplió el plazo para la caducidad del contrato hasta el 31 de enero de 2021. Este plazo permitirá continuar con los trámites de la adenda 13. La suspensión del contrato venció el 31 de octubre y Cobra inició el proceso de caducidad para poner fin a la concesión. Sin embargo, todo indica que habría cambiado de posición.