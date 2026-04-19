Resultados de admisión UNPRG 2026-I: link para conocer lista de ingresantes y puntajes del examen

Examen de admisión UNPRG el 19 de abril de 2026 | Composición LR / Sunedu / UNPRG

Examen de admisión UNPRG el 19 de abril de 2026 | Composición LR / Sunedu / UNPRG

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG) realizó el domingo 19 de abril su proceso de admisión 2026-I en sus modalidades ordinario y extraordinario. El examen convocó a 6.865 postulantes procedentes de 15 regiones del país en busca de acceder a la educación superior, según informó la institución ubicada en la ciudad de Lambayeque.

La prueba inició a las 10.00 a. m., una hora después de lo programado, con el objetivo de garantizar una revisión minuciosa de los aspirantes y garantizar el orden, la legalidad y la transparencia del proceso. Como parte de esas acciones, 19 postulantes fueron intervenidos al detectarse intentos de fraude previo a la evaluación.

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Resultados del examen de admisión UNPRG 2026-I

Para consultar quiénes alcanzaron una de las 1.393 vacantes disponibles, los interesados deben ingresar a este enlace, que corresponde a un consolidado publicado de manera oficial por la universidad. Allí encontrarán el listado completo de ingresantes, organizado por orden de mérito y puntaje.

Estos resultados se publicaron luego de una conferencia de prensa realizada la noche del domingo, en la que las autoridades ratificaron la transparencia del proceso.

Oferta académica de la UNPRG

La Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo cuenta con una amplia oferta académica, abarcando diversas áreas del conocimiento. Entre las principales carreras profesionales que ofrece la UNPRG se encuentran:

Ingeniería: Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, entre otras.

Ingeniería Civil, Ingeniería de Sistemas, Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica Eléctrica, entre otras. Ciencias de la Salud: Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica.

Medicina Humana, Enfermería, Obstetricia, Farmacia y Bioquímica. Ciencias Sociales y Humanidades: Derecho, Educación, Psicología, Trabajo Social.

Derecho, Educación, Psicología, Trabajo Social. Ciencias Económicas y Empresariales: Administración, Contabilidad, Economía.

Administración, Contabilidad, Economía. Ciencias Agrarias: Agronomía, Medicina Veterinaria, Zootecnia.

Cada una de estas carreras está diseñada para brindar una formación integral, combinando teoría y práctica, y preparando a los estudiantes para enfrentar los desafíos profesionales en sus respectivas áreas. Para obtener información detallada sobre cada programa académico, incluyendo planes de estudio, perfiles profesionales y oportunidades laborales, se recomienda visitar la página oficial de la universidad o contactar directamente con las facultades correspondientes.

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