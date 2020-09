Transporte público los domingos serán exclusivos para personas que cumplan labores esenciales

En el marco de las nuevas medidas del estado de emergencia que el Gobierno comunicó este miércoles 16 se encuentran las modificaciones en el horario del toque de queda y el levantamiento de la inmovilización social los días domingo.

No obstante, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, salió a precisar algunos puntos que el presidente Martín Vizcarra no detalló tras su pronunciamiento. En entrevista con RPP, el ex jefe de Indeci manifestó que el uso de transporte público los días domingos será exclusivo para empleados que solo cumplan labores indispensables.

PUEDES VER Gobierno levanta la inmovilización social obligatoria de los domingos, pero con restricciones

“Habrá un servicio de transporte público para las personas que laboran en actividades esenciales. Se llevarán a cabo operativos por parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para exigir los documentos correspondientes y que se cumpla la normatividad por el empleo de este transporte, así como el de los taxis”, expresó.

Además, agregó que la ciudadanía podrá trasladarse de un lado a otro mediante bicicletas o scooters, y así evitar el uso de los vehículos particulares. Cabe precisar que dicha disposición no aplica para las regiones que se encuentren con cuarentena focalizada.

En esa misma línea, recalcó que pese al levantamiento de la inmovilización del día ya mencionado, las reuniones sociales y familiares aún se hallan restringidas. Asimismo, los centros comerciales, tiendas, restaurantes y mercados abrirán sus puertas, pero estarán sujetas a fiscalizaciones.

¿Hasta cuándo será el estado de emergencia en Perú?

La emergencia sanitaria se prolongó por 90 días. Asimismo, el estado de emergencia durará hasta el 30 de septiembre.

Durante este periodo, se estableció mantener la cuarentena total en 4 regiones y la cuarentena focalizada en otras 46 provincias. Además se decretaron otras medidas a fin de reducir el número de contagios.

Toque de queda, últimas noticias:

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.