Minedu evalúa ampliar clases hasta marzo del 2021

Como una medida extraordinaria, el Ministerio de Educación (Minedu) evalúa extender el año escolar en las escuelas públicas si para diciembre no se logran los objetivos que se ha trazado ese sector, según adelantó la viceministra de Gestión Pedagógica, Patricia Andrade Pacora.

Indicó que aún es prematuro avizorar los resultados del servicio educativo a distancia ‘Aprendo en casa’, por lo que se esperará hasta fin de año para realizar la respectiva evaluación y decidir si se prolongan las clases hasta febrero e incluso marzo. “Es una decisión que la tomaremos más adelante cuando tengamos información suficiente. Por su importancia, sería irresponsable hacerlo ahora”, señaló.

Tras señalar que este es un año singular por los efectos de la pandemia del coronavirus, y que, defi nitivamente, las clases virtuales no son iguales a las presenciales, la experta destacó que lo importante es que los estudiantes hayan logrado el acceso al servicio educativo y establecido un nivel de logro en las competencias desarrolladas en el periodo escolar.

En forma breve explicó que para llegar a esos resultados el Minedu ha hecho una selección de competencias, que son trabajadas en la educación a distancia y son evaluadas por los docentes para establecer hasta dónde llegaron los estudiantes y así poder reorganizar u organizar el año escolar 2021, “y hacerlo, no desde donde teóricamente tendrían que estar, sino desde donde realmente están”.

Sostuvo que todo eso se determinará en diciembre, cuando se establezca también si ‘Aprendo en casa’ llegó a todos los sectores o lo hizo con limitaciones.

“Si identificamos que hay sectores que no han podido acceder o que han accedido muy poco a ‘Aprendo en casa’, vamos a tomar medidas extraordinarias que estamos evaluando. Podríamos estar pensando en ampliar el cierre del año, prolongarlo hasta enero, febrero, marzo si fuera necesario. O pensar en un primer trimestre 2021 que permita, más bien, a través de una jornada extendida, regularizar y consolidar un nivel de avance de las competencias”, precisó la viceministra.

Dejó establecido también que es posible que la evaluación de este año, para la promoción, se pueda realizar el 2021, como señalaron algunos expertos.

Sostuvo que eso está estipulado en la normativa y, por tanto, es otra alternativa, pero insistió en que son decisiones importantes, y por ello el Minedu está tomando el tiempo necesario para evaluarlas, incluso las está consultando con otros países.

Andrade aseguró también que el Minedu trabaja un plan específi co para el quinto de secundaria, en coordinación con las universidades, para facilitar el tránsito de los estudiantes hacia la educación superior y este incluso plantea la postergación de los exámenes de admisión.

La extensión del año escolar es aceptada por los padres de familia con el fi n de reforzar el aprendizaje. “Es una buena idea”, señaló Edgar Trejo Cuentas, presidente de la Coordinadora Nacional de Padres y APAFAS del Perú.

No obstante, pidió más información sobre los criterios para determinar que eso ocurra y pidió al titular de Educación mayor diálogo con los padres de familia para afrontar los problemas que se suscitan en los colegios, como la no entrega de textos escolares y de alimentos para niños de bajos recursos.

Docentes aceptarían dictar clases en verano

Lucio Castro, secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), señaló que los docentes están dispuestos a continuar trabajando en los meses de verano, si así se requiere, para lograr los mejores resultados educativos.

No obstante, indicó que necesitan que se les dote de la tecnología necesaria. “Requerimos una laptop y una tablet y que estas no sean entregadas solo a algunos. Muchos no tienen servicio de internet y debería ser proporcionado por el Ejecutivo”, se quejó el dirigente.

Por otro lado, el presidente de la Unión de Padres de Familia de Colegios Particulares (UCAFCOPA), Christian Pardo, pidió al Minedu extender el plazo para solicitar el traslado de alumnos de centros educativos privados a públicos, que vence hoy. “Hay padres en tratativas para lograr que los colegios reduzcan las pensiones; podrían lograrlo”, dijo.

Opiniones

Edgar Trejos Cuentas, presidente de las Apafas:

“Extender el año escolar es una muy buena idea, pero necesitamos más información. Las clases virtuales no tienen una efi ciencia del 100%; se requiere reforzar los conocimientos”.

Christian Pardo, presidente de UCAFCOPA:

“Muchos alumnos de colegios particulares están siendo trasladados a colegios públicos porque sus padres no pueden pagar las mensualidades. Sería conveniente esa ampliación de clases”.