Muñoz sobre Corredor Verde: no se concederá autorización mientras no se cumplan con requisitos legales

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se refirió a los presuntos vínculos con un clan de narcotraficantes del Vraem y que involucra a una de las empresas que opera en el Corredor Verde (Carretera Central).

El burgomaestre fue claro en señalar que no se le concederá la autorización mientras no se cumplan con los "requisitos de legalidad" y descartó que se esté tratando de monopolizar el transporte. Asimismo, pidió que se continúe con las investigaciones.

Como se recuerda, en enero, Protransporte suspendió el servicio de la ruta 516 del corredor verde debido a que no cumplía el recorrido de su contrato y transitaba por vías no autorizadas, como la avenida Abancay.

“No podemos estar contratando con personas que no han tenido la legalidad del caso. La manera como se entregó esa concesión, según los técnicos, no ha sido la más adecuada. Además, hay gente que vincula a los principales accionistas y directores del Corredor Verde en situaciones ilícitas y penales. Como autoridades no podemos avalar eso”, dijo Muñoz durante el lanzamiento del Concurso Internacional de Arquitectura y Paisaje.

Reiteró que el Corredor Verde debería continuar en tanto hay una necesidad de la población por atender. “Más allá de saber que los ciudadanos necesitan ser atendidos, y hacía eso vamos, pero tiene que ser una atención legal”, comentó en declaraciones a la prensa.