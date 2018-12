Ordenan detención contra Humberto Acuña por incumplir mandato judicial

Ysela Vega Huayambal

Chiclayo

Ante el reiterado desacato judicial del gobernador regional de Lambayeque, Humberto Acuña Peralta, al incumplir la Resolución Nº 36 del 21 de mayo del año en curso, a favor del demandante y trabajador Manfredo Coronado Castillo, el Primer Juzgado Laboral de Chiclayo ordenó su detención hasta por 24 horas en el contexto del Expediente Nº 2701-2011, en el proceso de incumplimiento de disposiciones y normas.

“Se hizo justicia. Una lucha de años tuvo resultados. Solo pedí se respeten mis derechos laborales”, expresó Manfredo Coronado tras conocer la decisión del magistrado José Luis Alfaro Sotomayor.

Caso omiso

¿Pero qué ordenó la Resolución Nº 36 al gobierno regional? Entre las disposiciones está abonar a Coronado Castillo las remuneraciones desde junio de 2016 a la fecha, autorizar al actor su ingreso y salida al finalizar su labor diaria, así como cancelar y reconocer las vacaciones, gratificaciones y bonificaciones desde el 2011 al 2018.

También aperturar una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación para el abono de las remuneraciones, registrar al demandante en el libro de planillas de remuneraciones desde agosto de 2005.

El órgano jurisdiccional sostuvo que, en su momento, el procurador regional Amado Rodríguez Monteza refirió que se respetó lo ordenado por el juez, incluso adjuntó la copia de un cheque por 13,500 soles; sin embargo, el servidor del gobierno regional no pudo cobrar dicho depósito porque la cuenta estaba bloqueada.

“Es una burla y una falta de respeto a mi persona. A pesar de estar delicado de salud desempeñé mi labor”, anotó el accionante.

Cabe indicar que ayer al mediodía, el procurador regional presentó en mesa de partes del Juzgado Laboral los documentos que acreditarían el cumplimiento del mandato judicial.

Coronado denunció marginación y hasta falta de pagos por un año

Amado Rodríguez solicitó al juzgado deje sin efecto la detención de Acuña Peralta al haberse ejecutado la disposición judicial. Sin embargo el abogado del demandante, Jhonatan Chávez Arrasco, explicó que mientras esté vigente la Resolución Nº 39, la orden de detención continúa.

La República dialogó con Manfredo Coronado, quien indicó tener 60 años de edad y que desde el 2005 labora como operario de maquinaria pesada en el gobierno regional con la modalidad de servicios no personales. Sostuvo que la entidad le reconoció parte de sus beneficios entre el 2005 al 2011. Precisó que el problema se complicó a partir del último año en mención a la fecha. “Hubo un tiempo que no me cancelaron ni un sol a pesar de la labor que desarrollaba. Me marginaron”, denunció.