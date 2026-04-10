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Sistema penitenciario: Detienen interno con 4 celulares en penal de Arequipa

Mientras Luis Alberto Paredes Nina cayó en el penal de Arequipa con los equipos de comunicación, en Puno más de 600 internos e internas trabajan en actividades productivas de carpintería de madera y metálica, cerámica, confecciones y costura, panadería y pastelería fina, tallado en madera, tejido a máquina, telares, trabajos en cuero, zapatería.

Interno cayó con 4 celulares en el penal de Arequipa.
Interno cayó con 4 celulares en el penal de Arequipa.

En noviembre del 2021 la Policía desarticuló una banca criminal dedicada al secuestro al paso en la modalidad de falsos taxistas en Arequipa. Casi cinco años después, uno de los integrantes de esa red fue intervenido en el penal de Arequipa con cuatro teléfonos celulares entre sus prendas.

Se trata de Luis Alberto Paredes Nina, informaron fuentes del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) que dispuso una requisa que permitió incautar no solo los equipos de comunicación, sino otros objetos prohibidos y presuntas sustancias ilícitas.

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La intervención se llevó a cabo en el ambiente 4 del pabellón 4 del penal de Arequipa. Durante la revisión corporal, agentes penitenciarios intervinieron al interno Luis Paredes y advirtieron que ocultaba los cuatro celulares dentro de una media, la cual llevaba entre las piernas.

Asimismo, durante la inspección de áreas comunes del pabellón, se hallaron cuatro cargadores de equipos móviles, tres cables USB, dos audífonos y una bolsa con ketes de droga.

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La posesión de equipos de comunicación no autorizados y sustancias prohibidas constituye una grave infracción a la normativa penitenciaria vigente, por lo que se procedió a adoptar las medidas administrativas y de seguridad pertinentes.

Trabajo para más de 600 internos

Contrario a ello, el Inpe informó que más de 600 internos e internas trabajan en los penales de Puno, Juliaca y Lampa y que se busca la articulación con 40 empresarios para potenciar cárceles productivas en la región Puno.

Por ello, con el propósito de generar oportunidades de desarrollo económico en los establecimientos penitenciarios del país que permitan reinsertar laboralmente a los privados de libertad, el INPE a través de la Oficina Regional Altiplano Puno llevó a cabo un desayuno empresarial denominado “Cárceles Productivas para la Resocialización 2026” en las instalaciones del Gran Hotel Lago Titicaca en Puno.

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Durante el evento el subdirector de la Subdirección de Trabajo y Comercialización de la Dirección de Tratamiento Penitenciario del INPE, Ángel Quiroga Trujillo, expuso a 40 empresarios de la región, la política de Cárceles Productivas, dando a conocer el impacto positivo que tiene en la vida de los internos, ya que no solo les brinda capacitación, sino que les da la oportunidad de obtener un puesto laboral que les permite solventarse económicamente y apoyar a sus familias.

Seguidamente, representantes de las empresas Constructores Generales, Corporacion Rs & Ortiz EIRL, Company Grupo Lansur F&R, Corporacion J&S Del Valle EIRL, Tejido a Maquina y Confecciones, Multiservicios Ramírez y Servicios en General Ghelos firmaron nuevos convenios con los directores de los Establecimientos Penitenciarios de Puno y Juliaca para contratar la mano de obra de internos.

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De igual manera, 18 personas jurídicas dedicadas al negocio de bordados, lavandería, tejido a máquina y confecciones, carpintería, tejido a máquina, confección, carpintería metálica, hicieron lo propio, a fin de concretar actividades laborales en los mismos centros carcelarios.

En representación del presidente del INPE, la directora de la Dirección de Tratamiento Penitenciario, Eufemia Rodríguez Loaiza, agradeció a los empresarios por creer y confiar en la mano de obra de la población penal. “Ustedes son nuestros aliados para el objetivo de la resocialización”, agregó.

Actualmente, en los establecimientos penitenciarios de la región, con excepción de Challapalca, trabajan 628 internos e internas aproximadamente, bajo convenio o como personas jurídicas, en actividades productivas de carpintería de madera y metálica, cerámica, confecciones y costura, panadería y pastelería fina, tallado en madera, tejido a máquina, telares, trabajos en cuero, zapatería entre otros.

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