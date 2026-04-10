Jockey Plaza impulsa campaña que invita a no callar frente al bullying

La iniciativa busca involucrar a la comunidad en la detección y prevención del bullying mediante charlas para padres y docentes. Fuente: Difusión.

La iniciativa busca involucrar a la comunidad en la detección y prevención del bullying mediante charlas para padres y docentes. Fuente: Difusión.

El centro comercial Jockey Plaza presentó su nueva campaña “Empecemos el cole, terminemos con el bullying”, enfocada en generar conciencia sobre la importancia de no quedarse al margen ante situaciones de acoso.

La iniciativa pone el foco en una idea clave: no intervenir ante un caso de bullying también contribuye a que este continúe. A partir de ello, la campaña invita a reflexionar sobre el rol de quienes presencian estas situaciones y promueve una participación activa desde la comunidad.

“No podemos mirar a otro lado. Cuando somos testigos de una situación de bullying, decirlo y actuar puede marcar una diferencia real en la vida de alguien. Lo que buscamos es impulsar una comunidad que no guarde silencio y que entienda que involucrarse también es una forma de cuidar”, señaló Pamela Neumann, Gerente de Marketing y Experiencia de Grupo Jockey.

Una campaña que busca generar impacto y movilizar a la población

“Empecemos el cole, terminemos con el bullying” es una iniciativa de Jockey Plaza que va más allá de la concientización tradicional y busca generar una reacción real en las personas frente a situaciones de acoso.

Como parte de la campaña, se desarrollará un programa de charlas dirigido a padres de familia y docentes en diferentes colegios, entre públicos y privados. Estas sesiones contarán con el acompañamiento de especialistas en prevención de esta problemática.

Las charlas estarán enfocadas en sensibilizar sobre el impacto del bullying, identificar sus distintas formas y brindar herramientas para actuar de manera oportuna. Además, se reforzará el rol de los adultos en la detección, intervención y prevención de estos casos. Estas se realizarán de forma continua, con dos sesiones por bimestre hasta fin de año, con el objetivo de impactar a más de 5.000 padres, apoderados y docentes.

Se realizarán activaciones en el centro comercial que recrearán situaciones cotidianas de acoso escolar y promoverán el uso de la plataforma SíseVe. Fuente: Difusión.

Una experiencia que invita a actuar, no a ignorar

Además, se tienen planeadas activaciones dentro de Jockey Plaza, donde se representarán situaciones cotidianas de acoso escolar en espacios públicos. Estas escenas recrearán conductas entre estudiantes para mostrar cómo ocurren estos casos en la vida diaria y cómo suelen pasar desapercibidos.

Estas representaciones permitirán observar la reacción de las personas frente a este tipo de situaciones y evidenciar la falta de empatía en muchos casos.

Asimismo, la campaña promueve activamente el uso del SíseVe, la plataforma web del Ministerio de Educación del Perú que permite reportar de manera confidencial y gratuita casos de violencia escolar. A través de este canal, estudiantes, padres y testigos podrán denunciar situaciones de bullying y acceder a orientación especializada, reforzando así el objetivo de la campaña de no permanecer en silencio y actuar de forma oportuna frente a cualquier caso.

Compromiso social

Jockey Plaza destaca que su rol va más allá del ámbito comercial. Como espacio que reúne a miles de familias, asume la responsabilidad de contribuir a la construcción de una sociedad basada en el respeto.

“Liderar iniciativas como esta es coherente con nuestro propósito de generar bienestar y experiencias positivas. Estamos convencidos de que las marcas pueden y deben ser agentes de cambio; si tenemos la capacidad de amplificar mensajes como este, movilizar a las personas y generar impacto, entonces también tenemos el deber de hacerlo”, concluye Neumann.

Link de la campaña:

https://www.instagram.com/p/DWPq4qBDTSU/

Si eres testigo o estudiante agredido reporta tu caso a través de SíseVe en siseve.minedu.gob.pe, escribe a siseve@minedu.gob.pe, o comunícate al WhatsApp 991 410 000 o a la línea gratuita 0800 76 888, de lunes a viernes, de 8.00 a. m. a 8.00 p. m.