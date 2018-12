Denuncian irregularidades en examen de la UNA Puno

Puno. La Comisión del Concurso de Cátedra de la Universidad Nacional del Altiplano (UNA) para nombramiento docente está envuelta es un escándalo.

Este grupo de trabajo, presidido por Ernesto Calancho, permitió que el hijo del congresista Lucio Ávila Rojas rinda su examen de conocimientos, pese a que estaba inhabilitado.

Ronald Ávila Choque postula para nombrarse como docente en la carrera de Economía.

Ávila Choque, luego de la calificación preliminar de su currículo, fue considerado como no apto para el examen. Sin embargo, aun así se le permitió ingresar a la evaluación. Su condición actual es de aprobado.

La República buscó la versión de Ronald Ávila. Este aseguró que sí estuvo como no apto, pero fue un error. Ávila no fue el único. Otros seis postulantes fueron declarados no aptos, pero dieron la prueba.