Hombre habría abusado de siete mujeres cuando se encontraban en estado etílico

Denuncia. Joven utilizó sus redes sociales para evidenciar un caso de violación sexual en contra de Javier Arturo Véliz Hernández. Sin embargo, tras la difusión, más mujeres acusaron al sujeto de haberse aprovechado de ellas.

Según el comunicado de María Gracia Chirinos, el sujeto se aprovecha del estado etílico de sus compañeras para ofrecerles su casa y violarlas al interior de la misma. “Él espera a que estemos dormidas para realizar tocamientos indebidos y si estás lo suficientemente ebria (como yo aquel día) lo único que te queda es dejarte”, sentenció en su cuenta de Facebook.

Su relato se remonta al año 2016. De acuerdo a lo que precisó, el hombre la invitó a descansar en su vivienda después de una fiesta. Sin embargo, cuando despertó, Véliz Hernández estaba “encima mío, sujetando mis muñecas y yo paralizada. Es todo lo que puedo recordar y me basta con eso”, indicó la fémina durante el mismo texto.

Pero eso no es todo, la difusión de la denuncia ha hecho que al rededor de 7 mujeres se pronuncien sobre los mismo abusos que habrían sufrido por parte del hombre que en algún momento fue su amigo.

“Hace algunos minutos que me llegaron al inbox de Twitter, testimonios de chicas que han pasado por lo mismo y que prefieren mantenerse en el anonimato por miedo, pero me dieron autorización de adjuntar sus mensajes a este post. Por ellas y por mí hago esta denuncia pública. No estamos solas”, se lee en la publicación de la red social.

Las imágenes que acompañan la publicación evidenciarían los actos de Javier Arturo Véliz Hernández hacia otra mujeres. Las acusaciones salieron a la luz después que la denuncia se hizo pública.

“En la segunda me comenzó a tocar en la mañana luego de hacerme dormir en la misma cama con él. La cama era grande y yo me puse a un rincón. Cuando me comenzó a tocar lo dejé y me quité”.

“Yo también he sido víctima de Javier Arturo Véliz Hernández (Pancho). Una vez en una reunión me emborraché y un amigo me dejó en su habitación durmiendo y lo único que recuerdo después es levantarme llorando completamente desnuda”. Esos son algunos de los mensaje anónimos de mujeres que habrían pasado por lo mismo.

Ante esto, el sujeto se comunicó con una de sus víctimas y admitió que en otras oportunidades también sucedieron hechos similares. “Recién me enteré de todo lo ocurrido. No sabía si llamarte, pero igual estaba y estoy avergonzado por eso. Lo peor es que no es la primera que me pasa algo así y eso me llega”, escribió Véliz Hernández.