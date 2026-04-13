ALfonso López Chau se pronunció tras los primeros resultados de la ONPE. Foto: La República.

ALfonso López Chau se pronunció tras los primeros resultados de la ONPE. Foto: La República.

El candidato Alfonso López Chau envió un mensaje a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga tras conocer los primeros resultados de la ONPE. Según dijo el candidato de Ahora Nación, la voluntad del pueblo debe ser respetada en la segunda vuelta.

“A la señora Fujimori y al señor López Aliaga les digo con claridad: la segunda vuelta la decide el pueblo, ¡no ustedes!”, dijo.

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López Chau dijo que se pone a disposición de las fuerzas democráticas, políticas y sociales, para conformar un frente de resistencia por la democracia que enfrente al pacto mafioso.

Según el conteo rápido de Ipsos-Transparencia al 95,7%, Alfonso López Chau se ubica en el séptimo lugar con el 7,4%, por debajo de Carlos Álvarez que obtuvo el 8%.

Keiko Fujimori se posiciona en el primer lugar con un 17,1%. Le sigue Roberto Sánchez (12,4%), Rafael López Aliaga (11,3%), Jorge Nieto (10,4%) y Ricardo Belmont con 10,2%.

De acuerdo con Álvaro Henzler, presidente de Transparencia, el primer lugar está definido y Fujimori tendría seguro su lugar en la segunda vuelta. No obstante, el segundo, tercer y cuarto puesto están en el limbo y dependen del margen de error.

Sánchez cuenta con un margen de error de +/-1,3%, López Aliaga +/-1,2% y Nieto +/-0,9%. El candidato que quedó descartado para una eventual segunda vuelta es Ricardo Belmont; Ipsos lo coloca en el quinto puesto con 10,2% y un margen de error de +/-0,5%.

En tanto, la ONPE con más del 60% de actas procesadas lo posiciona en el puesto 7 con 6,7% al obtener más de 900.000 votos.

Harvey Colchado es el candidato con más votos para la cámara de diputados

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que Lima Metropolitana concentrará la mayor representación parlamentaria del país en las Elecciones 2026, al elegir 32 diputados y 4 senadores.

Entre los candidatos más votados figura Harvey Colchado para la cámara de diputados al obtener el respaldo de más de 73.000 personas. También destacan Indira Huilca Flores y Bernardo Manrique Olivera por Ahora Nación.