Denuncian a Coali SAC por no alimentar a 130 caballos de paso en empresa Tumán

Ysela Vega Huayambal

¿Quién responde por esta crueldad?, ¿las entidades que administran justicia honrarán su nombre y castigarán a los responsables en el marco de la ley? Lo cierto es que el egoísmo y la falta de sentimientos para seres vivos indefensos se puso de manifiesto en el calvario que habría hecho vivir la administración Coali SAC a 130 caballos de paso de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán, al privarlos de agua y alimento, un hecho que provocó la muerte de 14 ejemplares y que ocasionó desnutrición crónica en 116 equinos.

La visita de un grupo de escolares a un establo de la empresa —ubicado en el centro poblado Luya— en octubre de este año con la finalidad de solicitar a los responsables del lugar algunos caballos para un pasacalle, puso al descubierto este problema. Los estudiantes iniciaron la primera cruzada solidaria para donar forraje para los caballos de paso, los que se caracterizan por su lealtad y generosidad hacia el hombre.

El artículo 206 del Código Penal señala que por abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres hay una pena privativa de la libertad no mayor de tres años y 80 días de multa. Y si por actos de crueldad o abandono, el animal muere, se reprime al culpable con una pena no menor de tres años ni mayor de cinco años, sin embargo, esto no hizo reflexionar a los directivos y funcionarios de la empresa. Ellos también habrían desconocido que el caballo peruano de paso es una raza protegida desde 1992 con el Decreto Ley n.º 25919.



La denuncia

El apoderado legal de la empresa, Alejandro Zevallos Gonzales, informó que se presentó en la comisaría de Tumán una denuncia por este caso grave contra el gerente de Campo, Percy Dayer de las Casas, y los miembros de la administración Coali SAC del Grupo Oviedo: Luis Mendizábal, Arnaldo Fernández y César Meza, quienes ya no se encuentran en la Dirección de la empresa.

Zevallos remarcó que fue Dayer que desde marzo de 2018 ordenó el retiro de la desfibradora de forraje y el transformador que abastecía de energía eléctrica al pozo tubular de agua para los ejemplares. “¡Qué inhumanidad por Dios!”, expresó el dirigente.

Indicó que el estado de salud de los caballos es aún delicado y se necesitan tres toneladas de forraje al día para su alimentación, lo que significa una inversión de 300 soles. “Por ahora tenemos ayuda y la buena noticia es el nacimiento de una potra de nombre Esperanza”, comentó.