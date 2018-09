San Isidro: las frases más polémicas de Manuel Liendo Rázuri [FOTOS]

Manuel Liendo Rázuri se ha convertido en la representación de la actitud violenta que tan arraigada está en la sociedad. Un video difundió el comportamiento que tuvo al ser increpado por su manera de conducir en San Isidro. Lo más indignante es que, lejos de estar arrepentido, ha ofrecido polémicas frases con la intención de justificar su accionar.

"Un celular es mucho más peligroso que una pistola porque te destruye ante la sociedad, lo otro te mata nada más”, fue una de las declaraciones que más han impactado, la cual fue dicha por Liendo Rázuri en el programa “Beto a saber”.

En otro momento, el sujeto de 70 años aseguró que “siempre paro a la defensiva (...) para eso cargo el arma, la saqué previsoriamente y me dio resultado porque el señor dejó de grabar y se fue”.

Sin ningún arrepentimiento, Manuel Liendo Rázuri continuó con sus polémicas frases y dijo: "Te voy a decir mi verdad y cuál sería mi reacción: el que me saca un arma y yo la tengo, yo disparo primero".

También, el hombre se atrevió a decir que no debe ser juzgado. "Porque me vieron con la pistola ya eres delincuente, un asesino. ¿Quién puede juzgar? Para eso están los jueces pero no los periodistas"

Asimismo, desafió a la autoridad: "si el fiscal quiere denunciar, que denuncie. Reconozco que he reaccionado mal ante una increpación que se tiene hacia mí por una persona que ni siquiera es autoridad (...) No he cometido ningún ilícito, yo no he herido absolutamente a nadie, no he disparado a nadie, no he chocado a nadie".

Otras frases más que dijo Manuel Liendo Rázuri no se quedaron atrás: “eso es para chiquillos” (para referirse a las pistolas) y "de viejo no tengo nada, un poco usado nomás".

Finalmente, el sujeto intentó pedir disculpas con la siguiente frase, pero su actitud violenta, e incluso racista, volvió a salir a la luz: "Pido disculpas a la sociedad porque esto trasciende a nivel internacional y piensan que en el Perú todavía somos un nido de indios".

Como se recuerda, Manuel Liendo Rázuri fue captado en un video que se volvió viral en redes sociales, donde se le observa escupir, insultar y amenazar con una pistola a otro conductor que le recrimina haber cometido una falta de tránsito.