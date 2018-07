Chiclayo: roban 5 mil soles de una tienda del mercado Moshoqueque

Un grupo de delincuentes violentaron las puertas de un puesto de ventas de productos de primera necesidad en el primer sector del complejo de mercados Moshoqueque, ubicado en la calle Ramón Castilla 300 del distrito de José Leonardo Ortiz (región Lambayeque), y se llevaron al menos cinco mil soles, dinero con el que la propietaria del local pagaría a sus proveedores.

Diana Lizbeth Oblitas Armas, comerciante afectada, contó que se percató de lo sucedido cuando llegó a su puesto de venta a las 4:45 de la madrugada de ayer y se encontró con las puertas abiertas. Incluso para mantenerlas elevadas, colocaron unas piedras.

Según la agraviada, al ingresar se encontró con todo revuelto y al revisar su cajón en donde tenía el dinero guardado, se percató que se lo habían llevado. Además, contó que la mayoría del dinero era para pagar a su proveedor de pollo, así como para adquirir otros productos que necesitaba.

Oblita Armas también refirió que la vigilancia particular contratada por los comerciantes no vio ni escuchó nada y que la Policía Nacional no patrulla la zona, lo que permite a los delincuentes actuar con total impunidad.