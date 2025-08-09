Cuando una persona asegura tener una buena higiene bucal, es probable que imagine una dentadura de color blanco. Además, la televisión normalmente presenta los dientes blancos como el estándar que todos deben seguir. Sin embargo, una tonalidad amarilla no necesariamente es señal de falta de limpieza.

En una entrevista para La República, Xiomara Vásquez, cirujana dentista, explicó que los dientes amarillos no son un indicativo de que alguien tenga una mala salud, debido a que existen factores naturales que generan este tono de color, por lo que no deben generar alarma. De hecho, recordó que una persona con dientes blancos puede tener caries, por lo que carece de higiene.

¿Se puede tener una boca limpia y dientes amarillos a la vez? Cirujana dentista responde

La cirujana dentista subrayó que el envejecimiento es una de las razones que causan un tono amarillo en los dientes, debido a que su primera capa se desgasta por el paso de los años y pierde el color blanco. Además, algunas acciones cotidianas provocan que los dientes se tornen de este color. "Pueden ser los hábitos que tiene con las bebidas. Tal vez, mucho café o vino todos los días", sostuvo Xiomara Vásquez.

En estos casos, el cambio de color puede darse pese a una buena higiene dental. La experta añadió que un golpe sobre el diente puede teñirlo de amarillo. "Puede cambiar de color, ya que los vasos sanguíneos se cortan, ya no fluye sangre y comienza a decolorarse. Pero eso puede ser para una sola pieza", señaló la odontóloga.

Vásquez aclaró que los dientes caninos o colmillos de las personas presentan un tono amarillo ligeramente mayor que el del resto. Adicionalmente, el consumo excesivo de medicamentos puede causar dientes amarillos, siempre y cuando la persona los tome con una frecuencia mayor a la recomendada.

¿Cuándo los dientes amarillos son una señal de mala higiene?

Por otro lado, Vásquez recalcó que los dientes amarillos son una consecuencia de hábitos que, a pesar de no afectar directamente la salud bucal, sí pueden generar daños en esta parte del cuerpo en el futuro. "Cuando uno consume tabaco, aparte de que deja los dientes amarillos, las encías ya no sangran mucho. Eso es un indicador para nosotros, porque decimos que si no sangran mis encías, está bien, pero en realidad, no", acotó la especialista.

En consecuencia, la pieza dental comienza a tener una destrucción ósea y el diente comienza a moverse. La cirujana dentista reiteró que los pacientes solo notan que las encías sangran e ignoran que podrían estar incluso inflamadas.

¿El blanqueamiento realmente soluciona los dientes amarillos?

Vásquez indicó que el blanqueamiento dental suele responder a una necesidad estética de las personas. Sin embargo, los efectos de este tratamiento pueden ser reversibles. Algunos hábitos, como el consumo de determinadas bebidas, provocan que los dientes se tornen de nuevo amarillos.

La odontóloga anotó que otra forma de blanquear los dientes son las carillas dentales, las cuales son un material extra que se colocan encima de la pieza para lucir un tono más claro. En este caso, el tratamiento tampoco se aplica exactamente en la composición del diente. "A veces, el paciente comienza a confiar por un material que tapa el diente, pero sigue con sus propios hábitos", apuntó.