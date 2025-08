En invierno, las personas suelen abrigarse inmediatamente después de tomar un baño, ya que evitan exponerse al frío. Esta decisión se explica por el temor de contraer un resfriado. Sin embargo, las bajas temperaturas no son causas reales para que alguien desarrolle alguna infección respiratoria.

El director de la carrera de Medicina de la UPC, Manuel Gutiérrez, señaló a La República que esta asociación entre el frío y el resfrío no tiene evidencia científica, por lo que es, en realidad, un mito urbano. Además, las personas deben conocer cuáles son las probabilidades de enfermarse si conviven con personas agripadas o si toman medidas preventivas como las mascarillas.

¿Bañarme en invierno puede causarme un resfriado o gripe?

Manuel Gutiérrez precisó que no existe explicación biológica que demuestre que una persona puede contraer un resfrío o gripe por exponerse al frío en invierno. En realidad, el neumólogo indicó que el causante de las infecciones respiratorias son los virus que están en el ambiente o que expulsan las personas enfermas.

Por un lado, cuando un individuo que está resfriado, tose o estornuda, expulsa gotitas de líquidos que contienen virus. "La otra forma es por el mismo aire. Hay gotitas sumamente pequeñitas que se quedan suspendidas en el aire. Eso es lo que se conoce como aerosoles, de lo que hablamos mucho a raíz del COVID", subrayó el especialista.

Asimismo, Gutiérrez explicó que las personas suelen creer en el mito de que bañarse en invierno puede causar un resfrío por una mala interpretación de los hechos. "Muchas veces se interpreta que esa sensación de frío, que son los primeros síntomas reales del resfrío, es la causa", expresó el médico.

¿Me puedo volver a enfermar después de recuperarme de un resfriado?

El neumólogo aclaró que una persona no puede volver a contraer un resfriado con el mismo virus que originó la infección, debido a que el cuerpo desarrolló defensas durante el proceso de recuperación. "Estoy en mi casa con mi familia, me enfermo, los contagio a ellos, soy el primero en recuperarme. Lo normal sería que no me volviera a enfermar", resaltó Gutiérrez y enfatizó que el cuerpo ya adquirió cierta inmunidad con ese microbio.

Sin embargo, el director de la carrera de Medicina de la UPC puntualizó que existen diferentes virus en el ambiente. Por tanto, un familiar o un desconocido puede contagiar su resfriado. "Pero si alguno de ellos llega a casa con otro que consigue en otro sitio, sí puede iniciar otro ciclo", sentenció.

¿Cómo reducir el riesgo de contagiar el resfriado o gripe en invierno?

Primero, Gutiérrez especificó que las personas con un resfriado o gripe solamente pueden reducir el riesgo de contagio con sus familiares o conocidos, por lo que es imposible impedir por completo la transmisión de los virus. Para ello, recomendó el uso de mascarillas, debido a que cada uno deja el virus en los lugares que visita cuando habla o tiene contacto con el ambiente.

En particular, el especialista recalcó que la persona enferma que se pone una mascarilla quirúrgica reduce bastante el riesgo de contagiar a otras personas. "Pero, si quiero protegerme de no contagiarme, las quirúrgicas no suelen ser muy buenas", expresó el médico.