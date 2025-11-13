HOYSuscripcion LR Focus

Menú del día: aprende a preparar tallarines a la huancaína de la forma más fácil y en casa

Una receta rápida y deliciosa que combina lo mejor de la pasta con la tradicional salsa huancaína. Aprende cómo preparar tallarines a la huancaína con ingredientes simples y sin complicaciones.

Los tallarines a la huancaína se han convertido en una de las fusiones más populares de la gastronomía peruana. Este plato, que une la suavidad de los fideos con la intensidad de la salsa huancaína, es cada vez más frecuente en los hogares peruanos, menús escolares y restaurantes familiares. Aunque su preparación es sencilla, su sabor conquista desde el primer bocado. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

El reconocido chef peruano Flavio Solórzano sostiene que este tipo de preparaciones “demuestran cómo una salsa tradicional como la huancaína puede reinventarse sin perder sus raíces”. Hoy, los tallarines a la huancaína figuran como una opción rendidora, económica y versátil dentro del repertorio criollo moderno.

Ingredientes para preparar tallarines a la huancaína

Una de las ventajas de esta receta es que se puede preparar con ingredientes accesibles y en pocos minutos. A continuación, la lista básica para 4 porciones:

Para la pasta:

  • 400 gramos de tallarines (pueden ser spaghetti, linguini o cualquier pasta larga)
  • Agua, sal y un chorrito de aceite para la cocción

Para la salsa huancaína:

  • 3 ajíes amarillos sin venas ni semillas
  • 200 gramos de queso fresco
  • ½ taza de leche evaporada
  • 4 galletas de soda
  • 2 cucharadas de aceite vegetal
  • Sal al gusto

Receta paso a paso de los tallarines a la huancaína

Los tallarines a la huancaína se preparan en menos de 30 minutos. El secreto está en lograr una salsa cremosa y bien sazonada. Aquí te detallamos el proceso:

1. Cocinar los tallarines:

  • En una olla grande, hierve agua con sal.
  • Añade los fideos y cocina hasta que estén al dente, según las instrucciones del empaque.
  • Escúrrelos y mézclalos con un poco de aceite para que no se peguen. Reserva.

2. Preparar la salsa huancaína:

  • En una licuadora, coloca los ajíes amarillos, el queso fresco, las galletas, la leche evaporada y el aceite.
  • Procesa hasta obtener una mezcla suave y homogénea.
  • Ajusta la sal al gusto. Si la salsa está muy espesa, agrega un poco más de leche.

3. Servir:

  • En platos individuales, coloca una porción de tallarines.
  • Baña con abundante salsa huancaína caliente o a temperatura ambiente.
  • Decora con huevo duro, aceitunas y perejil picado. Puedes acompañar con hojas de lechuga o espinaca.

Consejos para una salsa huancaína perfecta

La clave de esta preparación está en una salsa huancaína bien elaborada. Estos consejos te ayudarán a obtener una textura cremosa y un sabor auténtico:

  • Ají amarillo fresco y limpio: Retira las venas y semillas para evitar un picor excesivo. Si no consigues ají fresco, puedes usar pasta de ají amarillo (2 a 3 cucharadas).
  • Queso de buena calidad: Un queso fresco serrano o paria aporta cremosidad y sabor. Evita quesos muy salados o secos.
  • Licuar bien los ingredientes: La salsa debe quedar completamente lisa. Si tu licuadora es de baja potencia, corta el ají en trozos pequeños antes de licuar.
  • Controla la consistencia: Usa leche evaporada fría para lograr una textura espesa pero fluida. Si está muy líquida, añade media galleta extra.
  • Evita hervir la salsa: Calienta solo si es necesario, pero no la cocines, ya que podría separarse o cortar su textura.
