Menú del día: aprende a preparar ceviche de pescado con ají limo de la forma más fácil y en casa

Fresco, picante y lleno de tradición: así es el ceviche de pescado con ají limo, uno de los platos más emblemáticos de Perú y una referencia de la cocina latinoamericana. Su sabor intenso, su textura firme y la armonía entre el pescado, los cítricos y el ají lo convierten en una preparación imperdible tanto en restaurantes de alta cocina como en las mesas caseras. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Esta preparación ha traspasado fronteras y, según datos del Ministerio de Cultura del Perú, desde 2004 es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Además, el ceviche ocupa un lugar destacado en las estadísticas gastronómicas del país: un estudio del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) reveló en 2023 que el 92 % de los hogares peruanos consume ceviche al menos una vez al mes.

Ingredientes para preparar ceviche de pescado con ají limo

Seleccionar productos frescos es el primer paso para lograr un ceviche de calidad. La elección del pescado, la acidez del limón y el punto exacto del ají limo definen el sabor final del plato. A continuación, la lista de ingredientes esenciales para cuatro porciones:

500 g de pescado blanco fresco , como corvina, lenguado o mero

, como corvina, lenguado o mero 1 cebolla morada grande, cortada en pluma fina

grande, cortada en pluma fina 12 limones (aproximadamente una taza de jugo)

(aproximadamente una taza de jugo) 2 ajíes limo (rojo o amarillo), finamente picados sin semillas

(rojo o amarillo), finamente picados sin semillas 2 cucharadas de cilantro fresco picado

picado Sal al gusto

1 camote cocido y en rodajas (guarnición)

y en rodajas (guarnición) 1 taza de choclo cocido (maíz blanco)

Receta paso a paso del ceviche de pescado con ají limo

El secreto del ceviche no está solo en los ingredientes, sino en el tiempo exacto de marinado y en el orden de los pasos. Aquí, una receta tradicional que puedes preparar en casa:

Lava el pescado con agua fría, sécalo bien y córtalo en cubos medianos. Coloca los cubos en un bol de acero inoxidable o vidrio, añade sal y remueve suavemente. Incorpora el ajo molido y el ají limo picado. Este paso realza el sabor sin opacar el pescado. Agrega el jugo de limón recién exprimido, cuidando que no caigan semillas. Cubre apenas el pescado. Mezcla y deja reposar entre 5 y 10 minutos, según el punto de cocción deseado. El pescado cambia a un tono blanco opaco. Añade la cebolla morada y el cilantro picado, mezcla una vez más sin romper los cubos. Sirve el ceviche inmediatamente, acompañado con camote, choclo y, si deseas, sobre una hoja de lechuga.

Consejos para un ceviche de pescado con ají limo perfecto

La preparación del ceviche exige precisión y respeto por los ingredientes. Aquí algunos consejos de chefs peruanos expertos que elevan la experiencia de esta receta: