Menú del día: aprende a preparar Ají de Gallina de la forma más fácil y en casa

Con más de dos siglos de historia, el Ají de Gallina se ha ganado un lugar de honor en las mesas peruanas y en los restaurantes internacionales que celebran la cocina criolla. Su sabor intenso, textura cremosa y el equilibrio entre picor y suavidad lo convierten en una receta imprescindible para cualquier amante de la gastronomía. ¿Te animas a incluirlo en tu menú del día?

Este clásico de la cocina peruana mezcla tradición e ingenio popular. Aunque su nombre hace referencia a la gallina, en la mayoría de hogares se utiliza pollo deshilachado por su cocción más rápida. El secreto está en la salsa, elaborada con ají amarillo, pan remojado en leche, queso parmesano y nueces, una combinación que resalta los sabores criollos más profundos.

PUEDES VER: Esta es la forma más práctica de preparar seco a la norteña peruano con frejoles en casa

Ingredientes para preparar Ají de Gallina

Una de las grandes virtudes del Ají de Gallina es que sus ingredientes son accesibles y fáciles de encontrar, sin que esto le reste autenticidad al plato. A continuación, una lista detallada para cuatro porciones:

500 g de pechuga de pollo

3 ajíes amarillos (sin venas ni semillas)

1 cebolla roja mediana

2 dientes de ajo picados

3 rebanadas de pan de molde sin corteza

1 taza de leche evaporada

½ taza de caldo de pollo

50 g de queso parmesano rallado

30 g de nueces o pecanas (opcional)

2 cucharadas de aceite vegetal

Sal, pimienta y una pizca de nuez moscada

Huevos duros, papas cocidas y aceitunas negras para decorar

Receta paso a paso del Ají de Gallina

La preparación del Ají de Gallina no demanda técnicas complejas, pero sí atención a los tiempos y al punto exacto de la salsa. Estos son los pasos para obtener un resultado digno de restaurante:

Cocer la pechuga en agua con sal por 25 minutos. Retirar, enfriar y deshilachar. Reservar el caldo. Remojar las rebanadas de pan en la leche evaporada durante 10 minutos. Licuar hasta obtener una crema espesa. Sofreír la cebolla y el ajo picados en aceite caliente hasta dorar. Licuar los ajíes amarillos con una cucharada de aceite y agregar la pasta al sofrito. Cocinar durante 5 minutos a fuego medio. Incorporar la mezcla de pan y leche a la olla. Remover y cocinar otros 5 minutos. Añadir el pollo deshilachado y parte del caldo para aligerar la textura. Integrar el queso rallado y las nueces. Rectificar la sazón con sal, pimienta y nuez moscada. Servir caliente con arroz blanco, papas sancochadas, huevo cocido y aceitunas negras.

Consejos para un Ají de Gallina perfecto

Dominar el arte de preparar un buen Ají de Gallina requiere atención al detalle y respeto por los ingredientes. Aquí algunas recomendaciones: