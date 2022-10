Ministro de Defensa descartó que se haya filtrado “información sensible” sobre caso de ataque de hackers

El titular del Ministerio de Defensa, Daniel Barragán, negó que se hay filtrado “información sensible” tras el ciberataque del grupo de hackers Guacamaya, quienes habrían sustraído información de las Fuerzas Armadas. Además, sostuvo que el análisis forense del caso tiene un 35% de avance.

“Respecto a lo que es el grupo Guacamaya, lo que les puedo decir es que recién estamos haciendo el análisis forense. Estamos en un 35% de avance. No hay información sensible hasta el momento. Así que no tenemos que preocuparnos. Por ahí que dicen que hay planes de guerra; no existe nada de eso”, mencionó a los medios desde el Palacio Legislativo.

En otro momento se pronunció sobre cuán avanzada está la seguridad cibernética en algunas instituciones del Estado.

“En el caso de la Fuerza Aérea y Marina de Guerra del Perú tenemos data center que ataquen y defienden. Por eso hay correos electrónicos que no tiene ningún valor para el Estado Peruano o para la sensibilidad de nuestro territorio ”, agregó.

Este lunes 10 de octubre, el ministro Barragán participó de la sesión de la Comisión de Defensa, la cual se desarrolló de manera reservada por el mencionado caso. El pedido de la condición de la reunión del grupo de trabajo fue solicitado por Daniel Barragán.

Como se informó, la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) confirmó que el grupo de hackers Guacamaya rompió el sistema de ciberseguridad de las cuentas de correos electrónicos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y del Ejercito del Perú.

El Equipo de Trabajo de Seguridad Digital de la DINI calificó el hecho de extrema gravedad. Además, ya iniciaron la evaluación de las dimensiones de la vulneración de los sistemas de ciberseguridad.