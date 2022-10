El Perú elige hoy a 13.032 nuevas autoridades políticas

Tras una campaña corta salpicada por la pospandemia y la crisis política nacional, los peruanos asistirán este domingo a las urnas para elegir a 13.032 nuevas autoridades para los gobiernos regionales y las municipalidades. Una nueva oportunidad para refrescar la representación política o mantener más de lo mismo.

Son 25 los gobernadores regionales que serán elegidos junto con una cifra similar de vicegobernadores, además de 342 consejeros regionales.

En esta instancia de gobierno se mantiene abierta la opción de posibles segundas vueltas. Esto ocurrirá con las candidaturas que no superen el 30% de votos válidos.

En cuanto a provincias, el acto de sufragio servirá para definir a 196 nuevos alcaldes provinciales y 1.714 regidores en esta instancia de gobierno. Las cifras mayores se dan en el nivel de gobierno distrital: 1.694 nuevos burgomaestres y 9.036 regidores distritales.

Para tal fin, participan en esta contienda doce partidos nacionales, en la mayoría de casos con débil presencia nacional. Hay además 115 movimientos regionales y una alianza.

La región con la más baja presencia de partidos políticos es Pasco, con apenas 4 organizaciones de este tipo. En contraste con ello hay 8 movimientos regionales en contienda. (Ver mayor detalle en el mapa).

En términos generales, dos regiones tienen apenas 10 grupos políticos participando, con lo cual la oferta electoral de candidatos es menor: Apurímac y Madre de Dios.

El promedio de candidatos en esta ocasión es de 83.381. Se trata de la cifra más baja históricamente desde el 2002, según información oficial del Jurado Nacional de Elecciones (Perfil Electoral n.º 4). Solo como referencia, por ejemplo, en el 2018 tuvimos 97.459 postulantes.

Otra variable a tomar en cuenta, desde la orilla de los electores, es la tendencia creciente de los niveles de ausentismo. En las elecciones del 2021, llegamos al porcentaje más alto: 28% de electores hábiles que no acudieron a las urnas.

Masiva renovación

Por otro lado, el 7,1% de los postulantes (5.920 aproximadamente) tiene alguna experiencia previa en cargo de elección popular, según un análisis realizado por el JNE. Es decir, la gran mayoría de autoridades electas podrían ser nuevas.

Hay 1.327 postulantes que van a una reelección cruzada; es decir, postulan de manera consecutiva pero a un cargo distinto. En tanto, 1.908 van a una reelección intermitente (vuelven a postular pero después de un periodo de gobierno).

Débil paridad

Un aspecto crítico de esta contienda sigue siendo la débil participación femenina. Solo el 28,5% de candidaturas a las gobernaciones regionales son mujeres. Los partidos y movimientos han optado por colocar a las mujeres fundamentalmente para los cargos de vicegobernadoras. Siete de cada diez candidaturas para este cargo corresponden a mujeres.

A nivel de gobiernos locales la situación es incluso peor: solo el 8% son candidatas mujeres para alcaldesas. Las cifras solo se revierten para las regidurías.

Si bien hubo reformas políticas y electorales para fortalecer la igualdad, estas fueron insuficientes y tuvieron muy bajo impacto en los movimientos regionales (ver cuadro).

Queda ahora en manos de la ciudadanía el mayor respaldo o no hacia una mayor participación política de las mujeres.

Oferta sombría

Los peruanos llegamos a esta elección nuevamente con una oferta de candidatos, hasta cierto punto, desalentadora. Más de 1.400 reportaron sentencias penales o fallos civiles en sus hojas de vida que presentaron ante la autoridad electoral.

Adicionalmente, más de dos mil postulantes reportan investigaciones por distintos delitos vinculados con la corrupción, según una herramienta detallada que puso a disposición el Proyecto Talleres de Periodismo de la Fundación Gustavo Mohme Llona.

En paralelo, la Contraloría General de la República ha dado cuenta de 690 candidatos que se encuentran comprendidos en los informes de control. Esta misma entidad ha informado que el 47% de postulantes no presentaron sus declaraciones juradas intereses.

Por otro lado, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reporta 19.259 postulantes que no habrían presentado el primer informe de ingresos y gastos de campaña. Lo cual deja en duda la cultura de transparencia de estos políticos.

La misma deficiencia institucional o logística de la ONPE ha impedido a la ciudadanía revisar estos informes de una manera más oportuna.

Con todo, la ciudadanía hoy tiene en sus manos la opción de generar mejoras en la representación política, a través de un voto informado y reflexivo.

Pautas para sufragar

La ONPE ha determinado que el uso de mascarillas hoy en los centros de votación será opcional. Las personas pueden ir a votar con DNI vencido.

La votación será desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. La ONPE ha recomendado aplicar los horarios diferenciados, tal como ocurrió en los comicios del 2021. Es decir, si el número final del DNI es 1, 2, 3 o 4, pueden votar en la mañana y los demás en la tarde. Asimismo, los adultos mayores podrían acudir a sufragar entre las 2 y 5 p.m.

Los ciudadanos podrán expresar su respaldo hacia un solo grupo político o también pueden optar por el voto cruzado. Es decir, por un lado, pueden elegir a un gobernador y marcar una opción distinta para la consejería.

También pueden aplicar el voto cruzado entre las alcaldías provinciales y distritales.

Como en todo proceso electoral, la omisión al sufragio será sancionada con una multa, en este caso equivalente a 92 soles en jurisdicciones consideradas no pobres. La cifra depende de las zonas en situación de pobreza (46 soles) o pobreza extrema (23 soles).

Jefe de ONPE pide respetar los resultados

El titular de la ONPE, Piero Corvetto, exhortó ayer los candidatos en general a aceptar los resultados que emitirá el organismo electoral.

“(Pido) a los candidatos que puedan aceptar los resultados, tales como la ciudadanía defina, y que este sea un proceso electoral que se lleve en paz y tranquilidad, porque así lo necesita nuestra patria”, manifestó en RPP.

El funcionario recalcó que los partidos y movimientos tienen la opción de colocar a sus personeros en las 84.000 mesas de sufragio, a fin de poder llevar un reporte paralelo del conteo de los votos emitidos.

“Es fundamental para nosotros, para que puedan comparar esa acta con la que nosotros computamos y mostramos resultados”, apuntó.

Corvetto estimó que los primeros resultados oficiales serán emitidos a partir de las 10 p.m.

La urgencia de construir la política

Análisis. Iván Lanegra. Transparencia

Sin mejoras en la calidad de las organizaciones políticas y con pocas modificaciones en las reglas electorales, los electores tienen ante sí postulantes no idóneos y sin propuestas frente a los problemas de fondo de departamentos, provincias y distritos. Peor aún, es probable que la penetración de las mafias en la política siga creciendo, mientras siguen en pie los incentivos para el patrimonialismo, el clientelismo y la corrupción. No sorprenden el desencanto, el rechazo y la apatía.

PUEDES VER: Jefe de la ONPE anuncia que investigarán a partidos por mal uso de fondos públicos

¿Cómo salir de esta situación? Para empezar, no debemos retroceder en temas como la paridad y alternancia, la regulación del financiamiento partidario y la democracia interna. Por otro lado, requerimos simplificar las reglas para evitar que la complejidad innecesaria solo favorezca los servicios de abogados. Necesitamos fortalecer las capacidades de fiscalización de la ONPE y de justicia electoral del JNE, y convertir el financiamiento público a los partidos en una herramienta eficaz para mejorar su calidad.

También debemos asumir con mayor responsabilidad la vigilancia de las autoridades electas, haciendo más costoso para los políticos el mal gobierno.

Lo que es claro es que el solo cambio de autoridades o de normas no es suficiente. Por eso la reforma política no puede ser solo legal, sino un esfuerzo de la sociedad y del Estado por involucrar a la ciudadanía en la política bajo principios democráticos y plurales, que haga de la política partidaria una opción de servicio público valorada, en particular por las personas más jóvenes. Hacer política es la urgencia del siglo XXI peruano.

Las cifras

25 gobernadores y 25 vicegobernadores serán elegidos este domingo.

196 alcaldes provinciales también serán elegidos en las urnas.

1.694 alcaldías distritales serán definidas en la presente elección.

Infografía - La República